Первая группа реставраторов из России прибыла в Абхазию

В самопровозглашенную республику Абхазия прибыла первая группа реставраторов из России.
Делегацию возглавляет замдиректора Департамента музеев и внешних связей России Наталия Чечель, пишет агентство «Апсныпресс».
Реставраторы из России осмотрят картины и документы, которые уцелели при пожаре 21 января.
Ранее директор Национальной картинной галереи Абхазии Сурам Сакания рассказал, что ожидается приезд в Абхазию 16 реставраторов из России. Кроме того, он прокомментировал инициативу Национального музея Грузии, отметив, что необходимости в помощи грузинской стороны нет.
Пожар в здании абхазского Центрального выставочного зала (ЦВЗ) произошел в ночь на воскресенье. Спасти удалось лишь около 150-200 из четырёх тысяч картин. Уничтожены, в частности, все работы Александра Шервашидзе-Чачба, хранившиеся в здании.
По информации абхазского МВД, «рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога.
- Картинная галерея в Сухуми открылась в 1963 году. Позже она была перенесена в здание Союза художников Абхазии и открыта 17 мая 1985 года – в дату перезахоронения абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе. В 1999 году для галереи было выделено другое здание, но в порядок его так и не привели.
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