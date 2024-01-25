Первая группа реставраторов из России прибыла в Абхазию

В самопровозглашенную республику Абхазия прибыла первая группа реставраторов из России.

Делегацию возглавляет замдиректора Департамента музеев и внешних связей России Наталия Чечель, пишет агентство «Апсныпресс».

Реставраторы из России осмотрят картины и документы, которые уцелели при пожаре 21 января.

Ранее директор Национальной картинной галереи Абхазии Сурам Сакания рассказал, что ожидается приезд в Абхазию 16 реставраторов из России. Кроме того, он прокомментировал инициативу Национального музея Грузии, отметив, что необходимости в помощи грузинской стороны нет.

Пожар в здании абхазского Центрального выставочного зала (ЦВЗ) произошел в ночь на воскресенье. Спасти удалось лишь около 150-200 из четырёх тысяч картин. Уничтожены, в частности, все работы Александра Шервашидзе-Чачба, хранившиеся в здании.

По информации абхазского МВД, «рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога.