Вчера во второй половине дня сотрудники топливных компаний и представители общественности Абхазии собрались на морской набережной, на площади имени Сергея Багапша в Сухуме, чтобы обсудить тревожную, на данный момент тупиковую ситуацию, сложившуюся на рынке ГСМ в республике.

Накануне первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба проинформировал общество о том, что в декабрьское постановление правительства России, наделяющее «Роснефть» исключительным правом экспортирования нефтепродуктов в Абхазию, внесено изменение, и ранее закупленные абхазскими компаниями и прошедшие таможенное оформление нефтепродукты, стоящие на железной дороге в Адлере, в ближайшее время доставят в Абхазию. Но эти застрявшие на границе вагоны завезут (сегодня, кстати, уже завезли), а дальше что?

Выступавший на митинге директор АЗС-2 ООО «АЗиД» Эдуард Аргун сказал:

«Если даже мы примем решение открыть все наши АЗС, то через десять дней нам им придется закрыть, и не известно, когда удастся их снова открыть, потому что разрушена полностью наша цепочка поставок. Мы не имеем возможности получить другие оплаченные вагоны, мы не имеем возможности заказать новое топливо. Того объема топлива, который мы сейчас получим, хватит на функционирование пяти АЗС «АЗиД». Вот эти маленькие компании, которые уже месяц также остались без топлива и не имеют возможности торговать, им предложили покупать 92-й бензин у одного из оптовых поставщиков в Республике Абхазия по 59 рублей, хотя на всех заправках Роснефти и Подорожника, к примеру, данная марка бензина стоит 5 рублей. Они, естественно, не имеют возможности в таких условиях покупать и продавать его…. Мы уже месяц не работаем, а если еще два-три месяца будем заключать контракт и оплачивать его, загружать и доставлять в Республику Абхазия… Ну, например, компания «АЗиД», в которой сейчас шесть разного размера АЗС, будет вынуждена на пять месяцев закрыться. У нас чиновники часто говорят, и вот президент недавно говорил, что безработица в стране высокая, чуть ли не 70 тысяч. Так вот скоро еще пятьсот человек останутся на улице, не выйдут на работу… То, что эти вагоны с границы в итоге попадут в Республику Абхазия, мне кажется, очевидно было для всех, особенно для тех, кто занимался решением этого вопроса. Для этого не нужны какие-то особые постановления, комиссии, собрания или еще что-то. Это оплаченный абхазскими компаниями товар, который куплен в Российской Федерации, задекларирован, допущен к выпуску. То, что эти вагоны 33 дня стояли на границе, не могли сюда попасть, это не регламентируется каким-то непонятным соглашением, это вообще какой-то сюрреализм. Если этот вопрос возник, он должен был решиться нашими чиновниками за один-два дня».

Участники митинга ожидали результатов заседания парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором в очередной раз обсуждалась ситуация на топливном рынке Абхазии. В заседании комитета приняли участие Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и представители топливных компаний.

Генеральный директор ООО «АЗиД» Адамур Габуния, вернувшийся из парламента, рассказал собравшимся об итогах комитетского заседания. «Нам сообщили, что будут дожидаться информации от российской стороны, относительно возможности поставок, что мы должны получить некие предложения от «Роснефти» для заключения контрактов. Больше никакой информации мы не получили», – сказал он. И подчеркнул, что представителей топливных компаний Абхазии беспокоит не только судьба грузов, стоящих на российско-абхазской границе, они также опасаются монополии одной компании на топливном рынке, сокращения рабочих мест.

Участники митинга переместились к зданию Кабинета министров, куда были подтянуты и силовики. Для переговоров с премьер-министром Александром Анквабом оправилась делегация из нескольких митингующих. После окончания переговоров к митингующим спустился Джансух Нанба и обратился к ним:

«На сегодняшний день премьер-министр озвучил дальнейшие наши планируемые шаги. Во вторник планируется выезд президента Республики Абхазия в Москву вместе со мной. Данный вопрос в ряду не менее важных государственных вопросов будет обсуждаться в переговорах с высокопоставленными должностными лицами Российской Федерации. Вопрос, принятый правительством Российской Федерации, в рамках межведомственных контактов на данном этапе уже не решается».

Для очень многих в абхазском обществе остается загадкой, какими же аргументами руководствовалась российская сторона, решив установить в Абхазии монополию на топливном рынке компании «Роснефть. Довелось услышать версию, что тем самым в Москве хотели снизить цены на бензозаправках, которые в последние годы стали в республике стабильно выше, чем в соседнем российском Сочи. Мы связались с сотрудником Института экономики и права АНА Ахрой Аристава, и вот что он сказал:

«Я исхожу из того, что попадает в прессу. В прессу попало то, что документ этот готовил господин (Дмитрий) Вольвач, замминистра экономического развития России. И передал это телеканал РБК, это есть на их канале в телеграме. С точки зрения желания якобы контролировать цены. Там есть такая формулировка – во избежание волотильности цен. Этот механизм регулирует сама рыночная экономика. То есть если Роснефть, или господин Вольвач хотел, чтобы цены не росли, та же Роснефть могла бы продавать бензин по низкой цене, и остальные участники рынка были бы вынуждены с этим считаться. А получилось все в худшем виде. То есть на сегодняшний день правительство Российской Федерации, получилось, вмешалось, во внутриэкономическую ситуацию в суверенном независимом государстве. Вот что вышло. И нарушило принципы рыночной экономики, запретив абхазским национальным компаниям закупать нефтепродукты в Российской Федерации. Поэтому, я считаю, это недружественный шаг, непродуманный, и его надо отменять, вот и все».

Закономерен вопрос – почему абхазская сторона не воспротивилось еще в декабре такому решению правительства РФ? Аристава говорит:

«Правительство Республики Абхазии, к сожалению, попало в полную зависимость от правительства Российской Федерации. Видно, что они не могут этому открыто, публично сопротивляться. Есть зависимость по перетоку электроэнергии бесплатному, который они почему-то называют социальным, мне это трудно понять. Плюс зависимость по заработным платам в бюджетной сфере, там почти четыре миллиарда рублей отражено в бюджете, в котором зависимость должна была снизиться по соглашению, которое тоже комментировал господин Вольвач. То есть сегодня, к сожалению, из-за отсутствия реформ в эти четыре года правительство Абхазии оказалось в полной зависимости отправителства России, не способно с ним аргументированно спорить и защищать национальные интересы Республики Абхазия. И дело еще в том, что господин Вольвач работал, есть это все в прессе, представлял Россию в Республике Беларусь. И очень там печально все для него закончилось. И почему-то после того, как его отозвали из Белоруссии, его назначили на направление Республики Абхазии. И там он не улучшил отношения между Россией и Белоруссией, и здесь он делает все, чтобы отношения между нашими странами ухудшились. Вот я не могу понять – неужели неясно, что человек отношения не улучшает, только хуже и хуже. Ясно же, что не справляется. Как можно? В России установлена рыночная экономика, в Абхазии установлена рыночная экономика – и человек предлагает на ровном месте создание искусственной монополии. Я не знаю, он что, вернулся в Советский Союз, что за предложение? И почему это предложение обкатывается именно в Абхазии? Если господин Вольвач считает, что монополия Роснефти на продажу бензина – это хорошо, пусть обкатает это в одном регионов России. Пусть эксперимент проведут, подвинут там всех игроков на рынке российских».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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