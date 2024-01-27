Президент Грузии в День памяти жертв Холокоста: давайте вместе бороться за мир

Президент Грузии Саломе Зурабишвили публикует в соцсети Х заявление в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста:

«В Международный день памяти жертв Холокоста мы торжественно чтим память миллионов людей, погибших и пострадавших в самый трудный период в истории человечества. Давайте никогда не забывать о полученных уроках и вместе бороться за мир, в котором победит толерантность», - написала Саломе Зурабишвили.

Ранее заявление, приуроченное к Международному дню памяти жертв Холокоста в соцсетях опубликовал и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

В ноябре 2005 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. В своей резолюции Генассамблея зафиксировала, что «Холокост, в ходе которого была убита треть еврейского народа и бесчисленное количество представителей других меньшинств, навсегда останется предупреждением для всех людей об опасности ненависти, нетерпимости, расизма и предрассудков».

Документ отвергает любые формы отрицания Холокоста и призван способствовать предотвращению геноцидов в будущем. Как и все другие государства-члены ООН, 27 января Грузия вспоминает о преследуемых и убитых.