В Абхазии отказали в рабочем визите спецпредставителю ЕС

Абхазские власти отказали в рабочем визите в самопровозглашенную республику специальному представителю ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаару. Об этом говорится в заявлении дипломата, которое публикует JAMnews.

«В рамках реализации своего мандата я собирался посетить Абхазию в конце января 2024 года. К сожалению, наши собеседники там сказали мне, что это невозможно. За последние полгода мы получаем такой ответ уже второй раз», - пишет Клаар.

По словам дипломата, после назначения на должность спецпредставителя ЕС в 2017 году, он неоднократно посещал Абхазию, однако подобных проблем никогда прежде не возникало.

«Сегодня мы подошли к ситуации, когда Абхазия, похоже, закрывается. Я не понимаю, каким образом эти события отвечают чьим-либо интересам, особенно населению Абхазии… Открытость Абхазии не должна стать жертвой войны России против Украины», - пишет Клаар.

Он указал, что ЕС не только играет ключевую роль в содействии диалогу между Тбилиси и Сухуми, но и профинансировал в Абхазии множество программ в сферах здравоохранения, образования, культуры и сельского хозяйства.

«Есть много проблем, которые необходимо решить, но закрытие пространства для международного взаимодействия или ограничение деятельности международных организаций – и, следовательно, также помощи, поступающей в Абхазию – только усугубит эти проблемы», - считает дипломат.

В конце 2023 года в Сухуми пообещали запретить работу ряда международных и западных организаций, в числе которых Агентство США по международному развитию (USAID) и Программа развития ООН. Руководителя миссии USAID на Южном Кавказе Джона Пеннела объявили персоной нон грата.