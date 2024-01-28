24 января в Сухуме прошли два митинга. Я бы назвала траурными оба. Один – организованный творческой интеллигенцией у памятника абхазскому художнику Александру Чачба-Шервашидзе, 300 картин которого сгорели во время пожара в Государственной картинной галерее. В митинге приняли участие общественные и политические организации, художники, интеллигенция, молодежь. Руководство страны было представлено главой администрации Бжания Абесаломом Кварчия. Парадоксально, но на этом митинге я не обнаружила ни одного представителя той части интеллигенции, которая вместе с властью призывает к гонениям на некоммерческие организации (НКО).

За день до митинга в Сухуме прошла пресс-конференция художников. Они говорили о безвозвратной патере картин выдающихся художников, о том, что хранилище Национальной картинной галереи находилось в здании Союза художников в неприспособленном для хранения произведений искусства месте, о бедственном положении науки и культуры, о нежелании властей отремонтировать здание галереи и создать условия для нормального хранения национального достояния. Председатель Союза художников Виталий Джения сообщил, что на все предложения коллег из разных стран оказать помощь в создании новой коллекции фонда Национальной картинной галереи он отвечает отказом. «Нам негде хранить картины», – отмечает он.

Другой митинг, организованный Ассоциацией топливников Абхазии, прошел в этот же день на сухумской набережной Махаджиров и был связан с топливным кризисом, обрушившимся на Абхазию в декабре прошлого года. В результате него самые крупные топливные компании и малые предприятия были лишены возможности для дальнейшей деятельности и уже понесли серьезные убытки. Без работы осталось более 500 человек. Участники митинга обвинили правительство в недееспособности, в преднамеренном вытеснении с рынка нефтепродуктов абхазских предпринимателей. Люди переместились к комплексу правительственных зданий, где проходили переговоры представителей Топливной ассоциации с правительством страны. Против митингующих, несмотря на их сугубо мирный характер и дистанционное стояние у парадного входа в администрацию, были подтянуты силы охраны, спецназа, СГБ и МВД. И это тоже характеризует наше руководство, которое знакомо с законами бумеранга.

Премьер-министр Анкваб, конечно, отказался выйти к протестующим. Эту миссию выполнил министр созданного несколько дней назад министерства энергетики и транспорта Джансух Нанба. Он сообщил собравшимся, что правительство Абхазии не несет ответственности за решения, принятые правительством России, и ничего не может сделать, что их даже не ознакомили с документом, имеющим прямое отношение к Абхазии. Но наши правители могут поехать в Москву, чтобы начать переговоры по этому вопросу, но только на следующей неделе.

Напомню, что правительство России наделило исключительным правом поставки топлива в Абхазию и Южную Осетию компанию «Роснефть». Решение было принято 16 декабря. От данного решения выиграла только одна абхазская компания – «Подорожник» недавно появившаяся на топливном рынке и, по мнению жителей Абхазии, принадлежащая «дуэту» премьер-министра Александра Анкваб и министра экономики Кристины Озган. Только у них оказался договор с «Роснефтью».

На этой неделе Абхазия вернулась к графику отключений электричества в более жестком варианте – отключение света на 4 часа дневного времени. Энергетики сообщают, что ограничения продлятся до конца месяца. Но после того, как они пару дней назад «божились», что больше отключений не будет, вряд ли стоит брать на веру их слова, тем более что энергетики не принимают решения, а только их озвучивают. В отключении обвиняют Россию, которая отказалась от своих обязательств и уменьшила объемы поставляемого в Абхазию электричества из-за ремонта на Ростовской АЭС.

Спикер парламента шестого созыва Валерий Кварчия на этой неделе публично высказался о нарушениях Конституции, которыми сопровождались подписание и ратификация Соглашения о передаче собственность России государственной дачи в Пицунде. Он обращает внимание на то, что отделение от территории Республики Абхазия ее части – уголовно наказуемое деяние.

Тем временем в стане продолжаются кадровые перестановки: Аслан Бжания тасует свою немногочисленную «колоду» и готовится к выборам. 26 января главой администрации Гудаутского района назначен помощник президента Рауль Лолуа, который терпеливо ждал портфеля более трех лет. Выступая перед активом района, он пообещал переехать жить в Гудауту. Видимо, он считает, что для гудаутцев это достаточный довод, перекрывающий все остальные минусы данного представителя Бжания.

Очередной камнепад перекрыл дорогу на озеро Рица 25 января. К полудню 26 трасса была открыта для движения транспорта.

А теперь о «хороших» новостях – это «идя навстречу пожеланиям руководства страны». Каюсь: искала, но все что нашла – обещания с привкусом беды или вот такие простые радости. Урожай цитрусовых составит более 25 тысяч тонн, реставраторы из России оценивают состояние картин, уцелевших после пожара в ЦВЗ, премьер-министр Анкваб встретился с руководителем ДПЦ «Вятский Посад» и обсудил перспективы о сотрудничества, а глава охраны Бжания наградил благодарственными письмами и памятными подарками сотрудников МВД – за «плодотворное и эффективное сотрудничество» по охране комплекса правительственных зданий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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