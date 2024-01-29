Гибель американских военнослужащих в результате удара по военной базе в Иордании может спровоцировать серьезную эскалацию в регионе. США уже пообещали ответить, но вопрос в том, насколько серьезным будет этот ответ, и кто станет адресатом. Вашингтон уже дал понять, что за атакой стоит Иран. В Тегеране обвинения отвергают. Но пойдут ли США на прямую конфронтацию с Исламской республикой или ограничатся ударами по подконтрольным ей группировкам в Сирии и Ираке?

Атака на базу США в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих и более трех десятков получили ранения, может привести к непредсказуемым последствиям. Первые жертвы среди американских солдат в ходе нынешнего обострения на Ближнем Востоке не могут быть проигнорированы Вашингтоном. В Белом доме уже назвали виновных. Президент Джо Байден недвусмысленно дал понять, что за нанесшими удар группировками стоит Иран:

«Мы потеряли трех храбрых солдат при нападении на одну из наших баз. И я прошу почтить их минутой молчания. И мы ответим. Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группировки, которые действуют в Сирии и Ираке и опираются на Иран. Можете быть уверены в том, что мы привлечем к ответственности всех виновных в тот момент и тем способом, которые сочтем нужными».

Нападение было совершено на авиабазу «Tower 22», которая находится в Рукбане, засушливом и пустынном районе на северо-востоке Иордании, на самой границе с Сирией. При этом, прямо через границу расположена более крупная американская база «Эт-Танфе». Беспилотник упал рано утром возле казармы, где находились военные, чем и объясняется большое число пострадавших. Всего на территории Иордании размещены несколько американских военных баз, на которых находятся около 3 тысяч военнослужащих США.

Это не первое подобное нападение на американские объекты, но впервые с 7 октября прошлого года оно произошло на территории Иордании. Как отмечают специалисты, пока неясны мотивы этого нападения. С одной стороны, это может свидетельствовать об эскалации действий проиранских группировок в Сирии, с другой – следствием удара иорданских ВВС по юго-западу Арабской республики 10 дней назад в рамках операции по борьбе с наркотиками.

Но, в любом случае, уверена специалист в области национальной безопасности США Элисон Макманус, Вашингтон не сможет спустить это дело на тормозах:

«Что я могу определенно сказать, так это то, что удар, нанесенный по американским военнослужащим, представляет собой фундаментальное изменение в правилах ведения боевых действий. Это первый раз, когда мы видим гибель американских военнослужащих в ходе нынешнего обострения. И это вызовет ответную реакцию. Станет ли это переломным моментом для гораздо более широкой эскалации, будет зависеть, конечно, от характера этой реакции. Очевидно, мы видим, как администрация действует в такого рода отношениях по принципу «око за око». Вариантами прямо сейчас могут быть более интенсивные удары по иранским ополченцам, особенно в Сирии, но также и в Ираке. Есть также вариант, и мы уже видели, что некоторые члены Конгресса призывают к этому, нанесения прямых ударов по Ирану. Я не ожидаю, что Пентагон зайдет так далеко, потому что это, безусловно, приведет к еще более полномасштабному конфликту, которого нынешняя администрация явно не хочет. Но я также не думаю, что власти будут ждать слишком долго, особенно на фоне того, что Иран вооружает свои прокси и, по сути, дает зеленый свет атаковать американские войска. Очевидно, это может занять несколько дней или недель. Но мы увидим значительный ответ довольно скоро».

Иран, со своей стороны, считает заявления о своей причастности к удару «безосновательными». Как заявил официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани, продолжение ударов США по Сирии и Ираку, а также война в Секторе Газа лишь усугубят нестабильность в ближневосточном регионе:

«Группы сопротивления в регионе не подчиняются Исламской республике Иран в своих решениях и действиях. Хотя Исламская республика Иран не приветствует развитие конфликта в регионе, она не вмешивается в решения групп сопротивления в том, как поддержать палестинскую нацию или защитить себя и свой народ от любой агрессии и оккупации. Повторение необоснованных обвинений в адрес Ирана является проекцией и заговором тех, кто видит свои интересы в том, чтобы втянуть Америку в новую войну в регионе и подстрекать ее к расширению и эскалации конфликта, чтобы скрыть собственные проблемы. Иран следит за развитием событий в регионе с готовностью и бдительностью, и ответственность за последствия обвинений и подстрекательства против Ирана лежит на виновниках таких необоснованных обвинений».

Американские войска на Ближнем Востоке десятки раз подвергались нападениям со стороны исламистских военизированных группировок, которые поддерживает Иран. Особенно часто это начало происходить после начала войны в Секторе Газа, которая усугубила напряженность по всему региону. США и Великобритания также наносят удары по йеменским хуситам, также поддерживаемым Ираном, в ответ на ракетные атаки и удары беспилотников по судам в Красном море и Аденском заливе. К слову, премьер-министр Великобритании Риши Сунак также считает, что к атаке на американскую базу причастен Иран:

«Да, мы обеспокоены и призываем Иран сосредоточиться на деэскалации напряженности в регионе. Мы абсолютно осуждаем то, что произошло за последние пару дней. Мои мысли со всеми, кто пострадал, с теми, кто погиб, их семьями. Мы вместе с нашими союзниками решительно выступаем за то, чтобы принести стабильность и мир в регион, и именно в этом направлении мы будем продолжать работать».

За последние недели Иран нанес ряд ракетных ударов по целям в Сирии, Ираке и Пакистане, которые, по его утверждению, были связаны с группировкой «Исламское государство» или с Израилем. Тегеран также обвинил Израиль, главным союзником которого являются США, в нанесении воздушного удара по сирийской столице Дамаску, в результате которого погибли пятеро высокопоставленных представителей Корпуса стражей Исламской революции.

Но в этот раз Соединенным Штатам придется решать, объявлять ли виновником произошедшего непосредственно Иран со всеми вытекающими из этого последствиями. По мнению экспертов, в Вашингтоне прекрасно понимают, что Пентагон должен продемонстрировать способность решительно защищать своих военных. И критики президента Байдена, особенно в год выборов, безусловно воспользуются моментом, чтобы обвинить его в излишней мягкости по отношению к Ирану. С другой стороны, Вашингтон, учитывая глобальные вызовы, явно постарается не втягиваться в слишком дорогостоящий конфликт. Большинство аналитиков согласны в одном: реакция США на гибель своих военнослужащих обязательно будет, но Белый дом постарается ответить таким образом, чтобы и без того нестабильный регион не ушел в неконтролируемое пике.

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