Иран продолжает наносить ракетные удары по территориям соседних стран – в этот раз атаке подверглась территория Пакистана. Тегеран назвал это борьбой с терроризмом. Исламабад ответил отзывом посла и пригрозил ответными действиями. Ситуация на Ближнем Востоке накаляется и собравшиеся на Всемирный экономический форум в Давосе политики, дипломаты и эксперты пытаются выработать механизм, который бы позволил снизить градус напряженности.

Иран расширяет географию обстрелов – вслед за Ираком и Сирией ракетным атакам подверглась территория Пакистана. Как заявляют в Тегеране, Корпус стражей Исламской революции нанес удары по двум базам суннитской группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Режим аятолл обвинил боевиков в нападениях на представителей иранских сил безопасности в приграничных районах. Власти Пакистана назвали действия Ирана незаконным нарушением суверенитета страны, повлекшим гибель несовершеннолетних. Исламабад пригрозил Тегерану «серьезными последствиями».

«Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение его воздушного пространства Ираном и удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия. Еще более тревожно, что этот незаконный акт произошел, несмотря на существование нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном. Пакистан всегда говорил, что терроризм – это общая угроза для всех стран региона, которая требует скоординированных действий. Подобные односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие и уверенность», – говорится в заявлении пакистанского МИДа.

Вслед за Багдадом, Исламабад также заявил об отзыве своего посла из Тегерана и подчеркнул, что рекомендовал иранскому представителю, находящемуся в данный момент на родине, воздержаться от возвращения в Пакистан.

Обострение ситуации в регионе – одна из главных тем переговоров в Давосе. Съехавшиеся на Всемирный экономический форум политики, дипломаты и эксперты обсуждают пути выхода из кризиса, вызванного войной между Израилем и группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ряде других государств. К слову, прибывшие в Давос премьер-министр Пакистана и глава иранского МИДа инцидент между странами не комментируют.

Представители Вашингтона со своей стороны считают, что происходящее – часть стратегии Тегерана ввергнуть весь регион Ближнего Востока в хаос войны. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан привел в качестве примера агрессивные действия в Красном море йеменских хуситов, за которыми, как уверяют в Вашингтоне, стоит режим аятолл:

«Это выходит далеко за рамки региональной проблемы. Это глобальная проблема. Мы говорим о жизненно важной артерии глобальной торговли, важнейшем морском узле, который находится в заложниках, а также о странах и компаниях, которые не имеют ничего общего с Ближним Востоком. Итак, это кризис, на который должен отреагировать весь мир. Мы мобилизовали коалицию стран, чтобы нанести удары, чтобы ослабить возможности хуситов осуществлять комплексные атаки».

Впрочем, пока нивелировать угрозу не удается – 15 января, уже после того, как американские и британские ВВС, как сообщалось, уничтожили значительную часть военной инфраструктуры хуситов, группировка атаковала принадлежащий американской компании контейнеровоз. Корабль был поражен баллистической ракетой. Представитель группировки Яхья Сариа пообещал продолжать атаки до тех пор, пока международное сообщество не остановит израильскую операцию в Секторе Газа:

«Вооруженные силы Йемена продолжат проводить свои военные операции и навязывать решение о запрете израильского судоходства в Аравийском и Красном морях до тех пор, пока не прекратится агрессия против палестинского народа в Секторе Газа и не будет снята осада».

Прекратить огонь в Газе, правда дипломатическими средствами, пытаются и сами США. Находящийся в Давосе госсекретарь Энтони Блинкен в очередной раз выразил сожаление по поводу гибели мирных жителей, но дал понять: страны региона могут изменить ситуацию, приняв во внимание вопрос безопасности Израиля:

«Для меня и, я думаю, для многих из нас то, что мы видим каждый божий день в Секторе Газа, мучительно. И страдания невинных мужчин, женщин и детей, разбивают мне сердце. Вопрос в том, что делать? Но выбор есть, и в конце концов речь идет именно о выборе. В каком обществе мы хотим жить? В каком мире мы хотим жить? Сегодня на Ближнем Востоке, на Большом Ближнем Востоке существует огромная возможность, которой у нас не было раньше».

Согласно Блинкену, речь идет об отказе представителей исламского мира от конфронтации с Израилем. Именно это, по мнению американского госсекретаря, позволит решить конфликт и создать независимое палестинское государство, готовое строить добрососедские отношения с еврейским государством.

И камнем преткновения в этой формуле является Иран и его сателлиты в лице ливанской «Хезболлы» и тех же йеменских хуситов, а также многочисленных более мелких группировок, подконтрольных Тегерану, включая ХАМАС, который, по данным западных и израильских спецслужб, также по большей части финансируется Ираном. При этом Блинкен не упустил возможности сыграть и на внутриамериканской политической сцене, назвав ошибкой разрыв ядерной сделки с Ираном желающего вернуться в Белый дом Дональда Трампа:

«Что касается Ирана, я не собираюсь оценивать ситуацию по шкале от одного до десяти, но считаю, что разрыв ядерного соглашения был большой ошибкой. Ядерная программа Ирана была у нас в ящике. Поскольку соглашение было разорвано, она вырвалась из этого ящика, и теперь мы находимся в том месте, где не хотели быть, потому что у нас нет соглашения. Так что я думаю, что это было глубоко неудачным решением».

В Израиле считают иначе: по мнению представителей еврейского государства, любые сделки с Ираном заранее обречены на провал, так как режим аятолл играет исключительно по собственным правилам, в которых нет места существованию государства Израиль. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны Ава Хеймана, последние инциденты с трансграничными иранскими атаками на соседние государства лишь доказывают позицию Израиля – Иран необходимо остановить:

«Я не собираюсь спекулировать на сообщениях, поступающих из-за границы. Я скажу только, что Иран продолжает использовать своих доверенных лиц для нападения на Израиль на нескольких фронтах. Мы осуждаем действия Ирана и призываем международное сообщество встать на защиту Израиля, бросить вызов Ирану и призвать к скорейшему миру в регионе».

Аналитики отмечают: Тегеран, перешедший в последние дни от угроз расширения конфликта в Газе на весь регион к фактической реализации такого сценария, может перегнуть палку. Если Ирак и Сирия, где влияние Тегерана довольно велико, с большой долей вероятности не пойдут дальше дипломатических демаршей, то Пакистан, будучи ядерной державой и превосходя Иран по населению более чем в 2,5 раза, вполне может ответить ударом на удар, что поставит регион на грань крупномасштабной войны, причем, совсем не по сценарию, который не раз озвучивал Тегеран.

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