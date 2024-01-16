Ракетный удар Ирана по иракскому Курдистану и Сирии – новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке. До сих пор Тегеран воздерживался от военного вмешательства в конфликт между Израилем и ХАМАСом, ограничиваясь лишь угрозами. Однако одной из заявленных целей удара, озвученных Ираном стал якобы штаб израильской разведки в Ираке. И хоть в самом Израиле эту информацию не комментируют, сам факт говорит о выходе конфликта на новый этап. Ирак уже ответил дипломатическим демаршем. США пока ограничились осуждением действий Тегерана.

Иран переходит от угроз к действиям. Правда, предупредительный выстрел был направлен не Израилю или США, а соседним Ираку и Сирии. Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по нескольким целям в этих странах. В КСИР утверждают: нападению подвергся «израильский шпионский центр» около города Эрбиль – столицы курдского автономного региона на севере Ирака, а также цели в Сирии, связанные с «Исламским государством», взявшие на себя ответственность за недавний взрыв в городе Керман на церемонии в память одного из главных иранских военных стратегов, генерала Касема Сулеймани, погибшего четыре года назад в Ираке в результате американского удара.

«Ровно в 12 часов, слава Богу, все было проведено успешно. Четыре эсминца обстреляли группировку «Такфир» в Идлибе с юга Хузестана. Также четыре самолета из Керманшаха и семь самолетов из Восточного Азербайджана отстрелялись по сионистской цели», – заявил командующий ВВС КСИР Амир-Али Хаджизаде.

Представитель МИД страны Нассер Канаани, со своей стороны подчеркнул, что атаки стали «справедливым наказанием для тех: кто подрывает безопасность Ирана:

«Исламская республика, обладающая высоким разведывательным потенциалом, в ходе точной и целенаправленной операции выявила штаб-квартиру преступников и нанесла по ней удар высокоточным оружием».

Власти иракского Курдистана сообщили, что в результате иранской атаки погибли, по меньшей мере, четыре мирных жителя, еще несколько получили ранения. Глава региона Масрур Барзани назвал ракетный удар по Эрбилю «преступлением против курдского народа:

«Что удивительно, мы не участвуем в этом конфликте, мы не знаем, почему Иран предпринимает ответные меры против гражданского населения Курдистана, особенно в Эрбиле. У нас нет враждебности ни к одному из наших соседей, особенно к Ирану. Мы не знаем, каковы причины, но все выдвинутые ими обвинения необоснованны. Мы надеемся, что федеральное правительство Ирака и международное сообщество примут все необходимые меры, чтобы остановить повторение этих нападений в будущем».

В ответ Багдад отозвал своего посла из Тегерана, а представителю Исламской республики в стране была вручена нота протеста. Иракский МИД

В своем заявлении подчеркнул, что нападение является грубым нарушением суверенитета Ирака, противоречащим международному праву и угрожает безопасности региона.

По данным Вашингтона, удар пришелся по пригороду Эрбиля, недалеко от района, в котором расположено консульство Соединенных Штатов. В госдепартаменте отметили, что американские объекты при ударе не пострадали, однако Вашингтон назвал действия Ирана безответственными. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер:

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке».

Примечательно, что буквально накануне глава иранского МИДа Хоссейн Амир Абдоллахиян обвинял США в эскалации ситуации в регионе и пригрозил: действия союзников Израиля не останутся без ответа:

«Соединенные Штаты не могут призывать к сдержанности, поддерживая Израиль, или провоцировать конфликт в Красном море, нападая на Йемен, заявляя, что они не хотят более широкомасштабной войны в регионе».

По мнению многих аналитиков, этим шагом Иран пытается поднять ставки. Удар по Ираку и Сирии под предлогом борьбы с терроризмом и в контексте противостояния с Израилем произошел на фоне угроз в адрес США и еврейского государства со стороны подконтрольных Тегерану группировок в Йемене и Ливане. Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла, по сути, выставил ультиматум – если мировое сообщество хочет хотя бы относительной безопасности в регионе, то оно должно остановить Израиль.

«Наша позиция заключается в том, что Ливан должен стоять рядом и поддерживать Газу. Цель – остановить агрессию против Газы. Как только агрессия против Газы прекратится, тогда в свое время состоятся другие переговоры. Иракцы говорят, что нужно прекратить агрессию против Газы, и тогда в свое время пройдут другие переговоры, то же самое говорят йеменцы. Если бы у американцев были мозги, если бы он не были высокомерными расистами, они бы поняли, что безопасность Красного моря и спокойствие на ливанском фронте, ситуация в Ираке и все события в регионе связаны с одним – прекращением агрессии против Газы. Не надо пытаться справиться с последствиями и результатами, надо устранить причину».

Впрочем, в Израиле дали понять: ни демонстративные иранские удары, ни угрозы лидера ливанской «Хизбаллы» не заставят его прекратить военную операцию в Секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галлант уверен: только постоянное военное давление на ХАМАС поможет освободить заложников и нивелировать угрозу со стороны Газы:

«Освобождение заложников произойдет только в результате военного давления. Если мы прекратим военное давление, мы решим их судьбу так, что останутся в Газе, потому что у ХАМАСа не будет мотивации разговаривать с нами. Они говорят только с нами только тогда, когда чего-то хотят. Это «что-то» сейчас – прекращение огня. В тот момент, когда мы дадим им прекращение огня без предусловий, они не станут с нами разговаривать».

США и страны коалиции, со своей стороны, также дали понять: ни шантаж, ни тем более прямые угрозы не сулят ничего хорошего тем, кто эти угрозы провоцирует.

Подписывайтесь на нас в соцсетях