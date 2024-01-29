Представители неправительственных организаций Абхазии подвергаются давлению со стороны Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности и Абхазского государственного телевидения. Они обращаются на телевидение с требованием исполнить гарантированное законом право на ответ, и готовы встретиться с руководством МИДа, но в присутствии независимых журналистов. Ответа они пока добиться не могут.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба взял жесткий и отнюдь не дипломатичный курс на борьбу с международными организациями, действующими в Абхазии, и преследование местных НПО, представители которых являются гражданскими активистами, а некоторые из них выступают с последовательной критикой действий власти.

Уже не первый день абхазские телеграмм-каналы публикуют обращения известных представителей гражданского общества. Они требуют предоставить им право ответа на Абхазском государственном телевидении, которое гарантирует закон «О СМИ». Дело в том, что в эфире АТ выступил заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия Заал Хварцкия, который обвинил НПО в дестабилизации политической обстановки в стране.

О том, какие контакты в эти дни были с руководством Абхазского государственного телевидения (АГТРК) проинформировал юрист Саид Гезердава.

Он рассказал о том сюжете на телевидение, который был подготовлен Службой государственной безопасности:

Служба государственной безопасности не может доказать, что какая-либо деятельность имеет отношение к политике. И запрета тоже прямого нет, и Конституция не допускает таких ограничений

«22 декабря в эфире АГТРК был показан репортаж, в котором зампредседателя СГБ (Заал Хварцкия) в духе пропагандистской шпиономании обвинил представителей гражданского общества, называя наши имена, в том, что получаемое нами международное финансирование используется для дестабилизации политической обстановки в Абхазии. В том эфире были показаны некие самодельные документы, в которых значились существенные суммы. У зрителя могло сложиться впечатление, что мы регулярно получаем суммы в таком объеме. У общества, как мне кажется, все-таки остается доверие какое-то к СГБ. И это, конечно, игра на этом доверии. Все было представлено так, чтобы у зрителя сложилось впечатление некой противоправной, противозаконной деятельности. Мало кто в этом разглядит прямой обман или фарс. Не все поймут, что те цифры, которые были показаны, это зарплата за несколько лет, что это сумма, поступившая организации на ее регулярную деятельность, которая вообще никакого отношения к политике не имеет. И, кстати, Служба государственной безопасности не может доказать, что какая-либо деятельность имеет отношение к политике. И запрета тоже прямого нет, и Конституция не допускает таких ограничений».

Саид Гезердава пояснил, почему выступление заместителя председателя СГБ Заала Хварцкия на АГТРК восприняли как искажающее реальную картину и оскорбительное:

«Самое главное, что все эти суммы, естественно, отслеживаются Службой государственной безопасности. Я, честно говоря, не понимаю, почему они в таком неверном и искаженном виде представили эти документы, поскольку они очень легко опровергаются. Еще одна примечательная особенность выступления зампредседателя СГБ в том, что они все преподносят таким образом, как будто представители гражданского общества – это не всем известные и заслуженные люди, которые внесли свой вклад в развитие нашей страны, а какие-то абстрактные личности. Вот, например, когда я беседую с какими-либо людьми не из сектора НПО, им вообще очень сложно соотнести то, что говорит официальная пропаганда с нашими именами. Они спрашивают: «Разве это вас касается?» То есть существует такой серьезный разрыв, как бы эти органы не старались и не называли наши имена, все равно такая проблема имеет место».

По мнению Саида Гезердава, СГБ Абхазии превратилась в инструмент для сбора «компромата» на неугодных власти граждан:

СГБ стала инструментом для сбора компромата и шантажа, причем, я думаю, не только по отношению к гражданскому обществу

«Надо сказать, что те, кто раскручивает эту тему, это люди, к которым очень много вопросов. Это совершенно новые люди в государственной сфере, из среды СГБ, из Министерства иностранных дел, из Министерства юстиции, которые до последнего времени не участвовали во внутренней политике, делали карьеры за пределами Абхазии. И вот сейчас как будто настало их время и как будто им надо расчистить себе дорогу за счет гражданского общества. Я считаю, что сегодня СГБ вообще не должно играть ту роль, которую она играет. Сегодня у СГБ в повестке одно только гражданское общество, у меня такое впечатление складывается. СГБ стала инструментом для сбора компромата и шантажа, причем, я думаю, не только по отношению к гражданскому обществу».

Саид Гезердава считает, что действия руководства телевидения, Службы государственной безопасности и МИДа направлены на создание атмосферы враждебности, в которой они планируют принять репрессивный закон об иностранных агентах:

Их задача – создать негативный информационный фон для принятия дискриминационного и репрессивного закона об иностранных агентах

«25 декабря я лично отвез на АГТРК наше письмо с требованием предоставить нам право на ответ. В течение установленного срока мы его не получили. Сотрудница АГТРК, с которой я говорил, озвучила, что они не дают, оказывается, в эфир политические заявления, хотя я объяснил, что речь идет об ответе, а не о политическом заявлении. В то же время они сказали, что не могли не дать в эфир репортаж, который был подготовлен СГБ. То есть, этот репортаж, собственно, был в готовом виде предоставлен АГТРК! В этом месяце мы написали открытое письмо руководителю АГТРК Ирине Агрба с требованием предоставить нам слово, видя, что никакой реакции на наше предыдущее обращение нет. В целом, можно сказать, что сложилась такая абсурдная ситуация, когда нас, гражданский сектор, поливают грязью и при этом нам не дают возможности выступить с контраргументами, лишают возможности голоса. Честно говоря, мне кажется, что такая ситуация в Абхазии складывается впервые. И мы прекрасно понимаем, что эта информационная политика АГТРК встроена в ту повестку, которую формулирует сегодня министр иностранных дел и СГБ. То есть, их задача – создать негативный информационный фон для принятия дискриминационного и репрессивного закона об иностранных агентах».

В социальных сетях опубликовано еще одно письмо, адресованное в МИД Абхазии. В нем указано, что ведомство «в некорректной форме» пригласило представителей гражданских организаций на встречу с министром Иналом Ардзинба и сотрудниками. Представители гражданских организаций готовы встретиться, но хотят вести аудио и видео фиксацию беседы, чтобы потом объективно проинформировать общество.

Это письмо прокомментировала председатель общественной благотворительной организации «Панорама» Кама Аргун:

«28 декабря 2023 года группа представителей гражданского общества отправила ответ на приглашение Министерства иностранных дел, где мы выразили готовность встретиться с министром иностранных дел. В нашем письме мы уточнили, что на встрече кроме нас будут представители независимых СМИ. Но на текущий момент, на 29 января ответ на наше письмо не поступил. И, к сожалению, в телеграмм-канале МИДа продолжают регулярно публиковать материалы с оскорбительными формулировками в адрес НПО. Это вызывает очень серьезную обеспокоенность, не понятно, зачем это делается? НПО в своей деятельности стремятся к решению социальных, экологических, культурных и других важных задач, их работа очень важна для Абхазии. Вы только себе представьте, на целую группу людей, которые объединены общей правовой формой, организована травля. В общем, у нас есть вопросы, которые мы бы хотели задать, и я думаю, что мы можем себе позволить откровенный разговор. Так, что мы ждем!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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