Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом. В рамках визита абхазский лидер проведет ряд встреч с представителями властных структур Российской Федерации, заявили в его пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Бжания планирует обсудить в Москве «топливный вопрос».

16 декабря российское правительство приняло постановление, согласно которому «Роснефть» наделена исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов из России в Абхазию. В Сухуми в связи с этим прошел митинг против монополизации рынка.