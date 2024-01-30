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Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

Аслан Бжания
Аслан Бжания

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом. В рамках визита абхазский лидер проведет ряд встреч с представителями властных структур Российской Федерации, заявили в его пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Бжания планирует обсудить в Москве «топливный вопрос».

16 декабря российское правительство приняло постановление, согласно которому «Роснефть» наделена исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов из России в Абхазию. В Сухуми в связи с этим прошел митинг против монополизации рынка.

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