К абхазскому омбудсмену обратились в связи с задержаниями на КПП «Псоу»

На границе России и самопровозглашенной республики Абхазия участились длительные проверки в отношении абхазских оппозиционеров, общественных деятелей и журналистов со стороны российских пограничников.

Журналист, главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашиг 30 января был задержан на час на КПП «Псоу», затем еще на полчаса в аэропорту Сочи.

На прошлой неделе российские пограничники дважды задерживали абхазского оппозиционера Левана Микаа.

«В ходе беседы я убедился, что эти эпизоды связаны с нашей внутриполитической деятельностью», – рассказал он.

Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария 30 января вечером опубликовала заявление, согласно которому к ней на условиях анонимности обратились несколько граждан Абхазии. Омбудсмена попросили «дать оценку информации о неких задержаниях на абхазо-российской границе граждан Абхазии, на время большее, чем требуется для прохождения пограничного контроля».

Кишмария сообщила, что располагает информацией об одном случае задержания гражданина Абхазии, который 16 января обратился письмом к председателю СГБ. Омбудсмен, в свою очередь, сообщила, что 25 января направила запрос председателю СГБ «о необходимости разъяснения данного эпизода, а также информации, распространяемой в интернете о подобных случаях».

При этом Кишмария отметила, что по данному вопросу к ней не обращались представители СМИ.

Напомним, что о задержаниях и возможном давлении со стороны российских пограничников абхазские оппозиционеры и активисты рассказывали и ранее.