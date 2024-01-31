Рост ВВП Грузии в 2023 году составил 7%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), реальный рост ВВП страны в декабре 2023 года составил 8,3%, а экономический рост за весь прошлый год достиг семи процентов.
По информации Грузстата, значительный вклад в рост ВВП в декабре внесли следующие секторы: строительство, обрабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информация и коммуникации; спад наблюдался в энергетике и секторе недвижимости.
Экспорт грузинских товаров в 2023 году вырос на 9.1%, а импорт в Грузию – на 14%.
В декабре 2023 года в Грузии было зарегистрировано 5140 новых компаний (спад на 20.2% по сравнению с декабрем 2022-го).
- После спада, вызванного пандемией коронавируса в 2020 году (-6.8%), в 2021-2022 годах в Грузии был двузначный экономический рост (10.5% и 10.4%).
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