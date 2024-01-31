Рост ВВП Грузии в 2023 году составил 7%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), реальный рост ВВП страны в декабре 2023 года составил 8,3%, а экономический рост за весь прошлый год достиг семи процентов.

По информации Грузстата, значительный вклад в рост ВВП в декабре внесли следующие секторы: строительство, обрабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информация и коммуникации; спад наблюдался в энергетике и секторе недвижимости.

Экспорт грузинских товаров в 2023 году вырос на 9.1%, а импорт в Грузию – на 14%.

В декабре 2023 года в Грузии было зарегистрировано 5140 новых компаний (спад на 20.2% по сравнению с декабрем 2022-го).