Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе, который по информации проправительственных СМИ, с февраля переместится в кресло премьера, сегодня опубликовал пост экономического содержания, в котором рассказал об экономических перспективах Грузии до 2030 года. Оппозицию и многих экспертов аргументы не убедили.

По прогнозу Ираклия Кобахидзе, у Грузии есть все возможности, чтобы к 2030 году сократить разрыв с развитыми европейскими странами до минимума, полностью искоренить бедность и стать страной с высоким уровнем доходов. Для этого главным, по мнению политика, является сохранение мира и стабильности в стране.

Тезисы опубликованы в Facebook.

«Следует отметить, что разница между Грузией и развитыми странами по уровню жизни постепенно сокращается. Например, по данным Международного валютного фонда, в 2012 году в Германии и Швеции люди жили лучше, чем в Грузии не в три, как сейчас, а в 4,5 раза, во Франции не в 2,5, а в 4 раза лучше, а в России и Болгарии – не на 58 процентов, а в 4 раза. В 2028 году ВВП Грузии по ППС на душу населения превысит 32 тысячи долларов, и этот показатель уже менее, чем вдвое, уступает большинству показателям большинства стран-членов ЕС. В частности, наше отставание от Италии составит 99%, от Испании – 86%, от Португалии – 72%, от Греции – 48%».

В своем экономическом обзоре будущий премьер ссылается на данные Международного валютного фонда, где говорится, что по сравнению с 2012 годом, в 2023 году Грузия по экономическим показателям обогнала более 30 стран мира, и переместилась в рейтинге со 110-го места на 79-е.

В оппозиции считают, что высокий экономический рост последних двух лет носит временный характер и уже исчерпал себя.

«Приток денег из России, который является следствием российско-украинской войны, уже второй год дает нам двузначный экономический рост. Из-за этого некоторые считают, что если так будет продолжаться, то в какой-то момент, мы скоро догоним Европу. Но в реальности экономический рост уже снижается, россияне постепенно покидают страну. В условиях правления «Грузинской мечты» средний показатель роста ВВП составил в среднем 4-5%, и несмотря на то, что экономика Европы растет медленнее, нам понадобится более 100 лет, чтобы догнать Германию. Поэтому сокращение разрыва – вещь весьма условная. Если у нас есть хоть какие-то амбиции, мы можем догнать европейцев, когда наши дети выйдут на пенсию. Мы не можем этого сделать при среднем росте в 4-5%», – заявил Александр Раквиашвили, член парламентской политической группы «Гирчи».

Депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили предложил Кобахидзе пообщаться с народом на улицах, прежде чем писать оптимистические статусы в соцсетях:

«Я не знаю, зачем он поднимает шум – наверно это связано со слухами о его новом назначении. Но экономика явно не его конек – ему следует перестать говорить о том, в чем не разбирается. Когда он перемещается по зданию парламента с охраной, в составе 6 человек, пусть выйдет на улицу без охраны и объяснит людям, насколько хорошо идут экономические процессы в стране. Пусть попробует убедить граждан, что они живут зажиточно. Вот потом пусть строчит статусы, и ведет разговоры об экономике», – сказал Бека Лилуашвили.

Часть экспертов убеждена, что Кобахидзе манипулирует терминами. Профессор Университета Европы, экономист Гоча Тутберидзе считает, что делать долгосрочные прогнозы, основываясь только на обобщенном прогнозе МВФ, – дело бесперспективное.

«Разумеется, расти с нуля проще, чем с высокой экономической базы. В 2003 году государства Балтии имели достаточно развитую экономику, и рост их благосостояния ускорился в разы после вступления в Евросоюз. Так что Кобахидзе, конечно, лукавит – рост на бумаге не означает реального роста. Когда обогащается лишь приближенная к власти кучка людей, это говорит о коррупции в верхах, люди не ощущают роста благосостояния, что находит в отражение в многочисленных соцопросах. И наконец, будущий премьер отделяет политику от экономики, утверждая, что вступление в ЕС никак не повысит уровень жизни. Это грубая манипуляция, без демократизации страны, без независимых судов и СМИ страна может скатится в авторитаризм. Это иллюзорный рост, который в минимальном объеме отражается и на благополучии людей, и на планах догнать и перегнать Европу».

В целом, по словам Гочи Тутберидзе, важным индикатором является сокращение местного экспорта, который за прошедший год рухнул в два раза. Компенсировалось это реэкспортом, в основном за счет перепродажи подержанных автомобилей на рынки Центральной Азии Сокращение местного производства, по мнению аналитика, в долгосрочной перспективе делает невозможным устойчивый экономический рост.

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