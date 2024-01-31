В России отныне «за дискредитации армии» будут конфисковывать имущество. Госдума одобрила законопроект, позволяющий властям применять новые меры к инакомыслящим. Однако нововведение не слишком понравилось самим россиянам, даже тем, кто поддерживает курс Кремля. Тем не менее тенденция закручивания гаек распространятся за пределы России. Вариация российского «закона об иноагентах», который, к слову, не сумело провести правительство Грузии, вступил в силу в Венгрии – стране-члене ЕС.

«За» – 377, против - нет, воздержавшихся – нет», – российская Госдума единогласно приняла закон о конфискации имущества за «военные фейки» и действия, «направленные против безопасности государства». Теперь российские власти также смогут лишать граждан госзваний и наград за «дискредитацию армии». По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, смысл нового закона – защищать страну и солдат «от негодяев и предателей»:

«Не только поддержка, а критика. Почему до сегодняшнего дня нет закона, который бы защитил солдат, воюющих за нашу страну, погибающих за нашу страну, за семьи… Почему нет закона, который защищает их? Почему нет закона, который наказывает негодяев, плюющих в спину, втыкающих нож нашим бойцам - солдатам и офицерам? Почему нет закона, который бы наказал их так, чтобы неповадно было? Многие ведь из них выехали за пределы государства, и оттуда льют грязь. А как можно воздействовать? Сегодня такая возможность появилась – конфискация имущества. Потому что имущество здесь осталось – дворцы, бизнес и многое другое».

При этом Володин, по примеру президента Путина, как и в случае с пресловутым «законом об иноагентах», сослался на Соединенные Штаты:

«Тот, кто смотрит в виде примера на Соединенные Штаты Америки, давно бы уже там тех, кто критикует страну в такой ситуации, потеряли все».

Примечательно, что если в первом чтении против закона высказались три депутата – Сардана Авксентьева и Ксения Горячева от партии «Новые люди» и Сергей Шаргунов от КПРФ, то ко второму и окончательному чтению, несогласных уже не было.

Новый закон существенно расширяет список преступлений, наказание за которые предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества. Отныне изъять движимое и недвижимое имущество можно будет в том числе за «военные фейки» и призывы к «антигосударственной» деятельности. Речь в общей сложности идет об около 30 видах преступлений, в том числе неисполнение приказа и дезертирство. Согласно одобренному депутатами проекту закона у российский властей также появилась возможность лишать госзваний и государственных наград за распространение «фейков» об армии и ее «дискредитацию», призывы к экстремизму, к введению санкций, к «антигосударственной деятельности», участие в деятельности нежелательной организации и другое.

При этом рядовые россияне инициативу депутатов восприняли без энтузиазма. Даже те, кто в целом поддерживает линию, обозначенную руководством страны, считают, что лучше тюрьма, чем конфискация имущества:

«Склоняюсь больше к ответу «нет», чем «да». Все-таки дискредитация армии это не то, за что стоит отбирать имущество. Все-таки имущество это то материальное благо, на которое человек копил годы, а может и десятки лет. И в этом нет смысла. Дискредитация армии – срок, уголовное дело, тюрьма, но не конфискация имущества», – говорит житель Москвы Никита.

С ним согласна и москвичка Софья Малыгина:

«Ну, я считаю, что дискредитация армии – это больше моральный ущерб стране, чем физический, и, вследствие этого, это скорее уголовная ответственность. Либо административная, либо какое-то ограничение – да, возможно. Если это публичная личность, то ограничения на выступления, вот это вот все. Но если касается имущества, я думаю, что нет, это как-то некорректно немного».

При этом часть граждан считает, что подобный закон может быть использован властями для закручивания гаек. А учитывая полную подконтрольность судебной системы политическому руководству, закон попросту станет еще одним репрессивным инструментом, считает жительница Москвы Наталья Гришанина:

«В связи с нашей судебной системой, признаюсь несовершенной и мы все это понимаем, как и в любой стране, под это могут попасть невинные люди. Поэтому любое подобное явление и проявление все-таки лишает человека своих прав и, опять-таки, дойти до истины здесь сложно».

В Госдуме заверяют, что не собираются вводить тотальную конфискацию советских времен, однако сами граждане России видят в этом опасный прецедент.

Еще один опасный прецедент – Венгрия, которую многие обвиняют в пророссийской политике, решила пойти по проторенной Москвой дороге. В стране начинает работу новое правительственное агентство по защите суверенитета. Парламент страны принял соответствующий закон еще в декабре минувшего года, за что его раскритиковали как венгерская пресса, так и международные правозащитные организации и западные дипломатические ведомства. В ЕС и США считают, что, по сравнению с шагами, предпринятыми Будапештом, «российский закон об иностранных агентах выглядит мягким и кротким».

В заявлении Госдепартамента США в связи с этим отмечается:

«Соединенные Штаты обеспокоены решением венгерского правительства принять новый закон, который снабжает его драконовскими инструментами, которые можно использовать для запугивания и наказания тех, чьи взгляды не разделяются правящей партией. «Управление по защите суверенитета» может быть использовано для того, чтобы подвергать венгерских граждан, предприятия и организации расследованиям без судебного надзора, даже если они не имели контактов или поддержки со стороны иностранного правительства или иностранной организации. Этот новый закон несовместим с нашими общими ценностями демократии, свободы личности и верховенства закона».

Правящая партия «Фидес» утверждает, что закон «закроет лазейку» для «предвыборного обмана» после заявлений со стороны правительства Виктора Орбана о том, что в преддверии выборов 2022 года оппозиционные партии получали средства от некой «базирующейся в США неправительственной организации». Но критики власти опасаются, что закон может быть использован для того, чтобы затруднить работу правозащитных групп и других организаций, зависящих от зарубежного финансирования.

К слову, нечто подобное пытались провести через парламент и власти Грузии, чей уже бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили не скрывал, что считает венгерскую политическую модель ориентиром для собственного правительства. Однако на волне многочисленных акций протеста правящая «Грузинская мечта» не рискнула вводить подобный закон.

О том, что венгерская инициатива очень похожа на российскую и ту, что пытались провести власти Грузии в стремлении взять под контроль в первую очередь независимые СМИ, говорит и представитель Комитета по защите журналистов в Европе Аттила Монг:

«Под предлогом прозрачности и защиты национальных интересов венгерские законодатели представили новый закон с публично объявленной целью преследовать журналистов. Этот законопроект может привести к новому уровню санкционированного государством давления и, несомненно, затруднит независимую журналистику. Этот законопроект имеет признаки российского закона об иностранных агентах, и ему не место в стране-члене ЕС».

Хотя венгерские СМИ по-прежнему смогут продолжать получать гранты от иностранных государств, в том числе из ЕС и США, теперь они могут быть официально причислены к «иностранным агентам». И, несмотря на то, что у нового органа не будет юридических полномочий применять санкции к лицам и организациям, но он может предлагать правоохранительным органам начать уголовное или административное расследование по подозрению в незаконном иностранном вмешательстве.

Подписывайтесь на нас в соцсетях