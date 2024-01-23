ЕС обсуждает судьбу замороженных российских активов. Страны содружества намерены найти решение, при котором средства пойдут на помощь Украине. На данном этапе сами активы останутся неприкосновенными, а вот налоги с прибыли могут быть использованы в рамках финансовой поддержки Киева. Впрочем, эксперты считают, что ЕС, а также США и Великобритания могут пойти и дальше, осуществив полную конфискацию активов в пользу Украины. Москва называет подобные шаги пиратством XXI века и обещает жесткую реакцию.

Замороженные в странах ЕС российские активы послужат на благо Украины. Европейский Союз намерен ввести налог на прибыль от средств, принадлежащих российскому Центробанку и заблокированных после вторжения в Украину. Собранная таким образом сумма пойдет на нужды Киева. При этом Брюссель не намерен конфисковывать сами активы. Против такого решения выступает группа стран, в частности Германия. В Берлине ясно дали понять, что подобный процесс должен быть юридически полностью обоснованным, иначе это может создать нежелательный прецедент.

Главы МИД стран содружества уже одобрили решение и теперь, по словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, технические вопросы будут обсуждаться на уровне послов:

«Относительно заблокированных российских активов. Мы можем говорить, что есть политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре, с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислениях, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре».

Союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, причиненный развязанной ею войной. Всего страны ЕС, «Большой семерки», а также Австралия заморозили около 260 млрд евро в активах Центрального банка России в форме ценных бумаг и наличных денег, причем более двух третей этой суммы находится именно в ЕС. В прошлом году ведомство Борреля предложило многоэтапный процесс, который сначала должен был определить соответствующие активы и действия, которые необходимо будет предпринять до того, как перейти непосредственно к взиманию налога. Одна из главных проблем, по мнению экспертов, заключается в том, что подобные шаги могут отразиться на стабильности самого евро. Впрочем, немалую роль, считают специалисты, играют и угрозы со стороны Москвы. В Кремле ясно дали понять, что ответным ходом может стать конфискация западных активов на территории России.

«Понимая, так сказать, непредсказуемость наших коллег – полную непредсказуемость – и понимая их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе собственных национальных, а также понимая их склонность к самоуничтожению, я имею в виду разрушение современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам мировой экономической системы, – я имею в виду основную резервную валюту, принципы неприкосновенности собственности и так далее, – мы, конечно, уже проанализировали возможные ответные шаги. И мы сделаем все, чтобы это максимально соответствовало нашим национальным интересам», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главным проводником интересов Кремля в ЕС остается Венгрия. В частности, Будапешт выступил против предложения блока создать новый фонд, чтобы обеспечить более надежный способ доставки критически важной военной помощи Украине. Инициатива была предложена после того, как в середине декабря венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал решение о выделении финансовой помощи Киеву. Будапешту, в связи с этим, уже дали понять: против Венгрии могут быть введены штрафные меры вплоть до лишения права голоса как государства-члена ЕС.

В Брюсселе подчеркивают: чиновники Евросоюза уже на этой неделе начнут заниматься новым планом, предусматривающим аккумулирование 20 млрд евро в течение следующих четырех лет через новый фонд, который будет пополняться на 5 млрд евро в год с 2024-го по 2027-й год. Предполагается, что эти 20 млрд будут возвращены государствам-членам ЕС в качестве компенсации за десятки миллиардов евро военной помощи, которую они предоставят Украине в течение следующих четырех лет.

По данным специалистов, на сегодняшний день ряд стран-членов ЕС истощили запасы до уровня, на котором они уже не могут предоставить значительную помощь Украине. В документе есть приблизительная оценка того, что в 2024 году новый фонд может предложить странам Евросоюза компенсацию на сумму 7,5 млрд евро. Это позволило бы небольшим государствам ЕС объединить свои ресурсы в совместных закупках, чтобы оказать большее влияние на помощь в Украине.

Пока основную нагрузку в плане обеспечения ВСУ взяло на себя НАТО. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг:

«Мы только что заключили контракты на сумму 1,2 миллиарда долларов США на закупку сотен тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. Это демонстрирует, что проверенная структура НАТО для совместных закупок дает результаты. Война России в Украине превратилась в битву за боеприпасы, поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои запасы, пока мы продолжаем поддерживать Украину».

Поддерживать Украину, в том числе за счет замороженных российских активов, намерены также Вашингтон и Лондон. Эта тема, как отметили в Белом доме, обсуждалась в рамках телефонного разговора президента США Джо Байдена с британским премьер-министром Риши Сунаком.

«Они также говорили об Украине и острой потребности, с которой Украина сталкивается прямо сейчас, в дополнительном финансировании и поддержке ее способности защитить себя на поле боя. Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, мы хотим видеть процветающую, суверенную Украину, мы хотим, чтобы международно признанные границы Украины были полностью признаны всеми, и в том числе господином Путиным. И мы хотим иметь возможность продолжать поддержку Украины, которая ей нужна, чтобы она смогла достичь этих целей», – заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Москва на вероятные шаги в отношении судьбы ее замороженных активов реагирует крайне нервно. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает возможные действия Вашингтона и Лондона «пиратством XXI века»:

«Визитной карточкой англосаксов стало воровство государственной, частной и общественной собственности. Такая практика существует в Вашингтоне и Лондоне на протяжении десятилетий. Однако раньше это называлось по-другому – пиратством, например. Тогда его легализовали. Теперь это пиратство XXI века, по моему мнению. Кстати, я призываю всех, включая и СМИ, и ораторов, обсуждать этот вопрос с точки зрения «кражи», а не «замороженных» или «заблокированных» активов. Давайте называть вещи своими именами. Стремясь завладеть арестованной российской собственностью, Белый дом явно хочет создать подобие юридического прикрытия планируемой кражи. Могу еще раз повторить и утверждать, что ответные меры будут реализованы. Меры будут болезненными и заметными для тех, кто провоцирует следующий раунд торгово-экономической войны против нашей страны».

Впрочем, большинство западных экспертов считают подобное развитие событий вполне вероятным. В частности, в недавнем интервью влиятельному британскому изданию Financial Times экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик дал понять, что считает конфискацию российских активов целесообразным шагом. Во-первых, по словам банкира, передача Киеву замороженных золотовалютных резервов РФ стала бы «элегантным правосудием», так как убедила бы Москву в том, что она не «продержится» дольше Киева. А во-вторых, по мнению Зеллика, гарантии долговременной финансовой поддержки и восстановления, на которое могли бы быть потрачены замороженные российские средства, подтолкнули бы Киев к началу переговорного процесса.

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