Агентство «Апсныпресс» пишет, что 30 января к Уполномоченному по правам человека на условиях анонимности обратились несколько граждан Абхазии с просьбой дать оценку информации о неких задержаниях на абхазо-российской границе граждан республики на время, большее, чем требуется для прохождения пограничного контроля. Омбудсмен Анас Кишмария заверила обратившихся в сохранении анонимности и уведомила их о том, что в настоящее время располагает информацией об одном случае задержания гражданина Абхазии, который обратился с письмом к председателю Службы госбезопасности РА 16 января 2024 г. Омбудсмен сообщила, что в свою очередь 25 января направила запрос председателю СГБ РА о необходимости разъяснения данного эпизода, а также информации, распространяемой в сети интернет о подобных случаях.

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Telegram-канал «D News Абхазия» публикует мнение общественного и политического деятеля Тенгиза Джопуа под заголовком: «С каких пор стало правильным, чтобы абхаз продавал абхаза?»

C каких это пор гражданин страны должен доказывать кому-то, что он не верблюд? У нас и презумпцию отменили? Что вообще за дичь происходит, что за ересь в рассуждениях, что за отношение абхазов к абхазам?

«Если ты получаешь деньги от международных организаций – ты преступник? В какой статье уголовного кодекса это написано? Я вот, что-то не припомню. Допустим, если эти деньги были использованы в преступной деятельности, состав которых указан в уголовном праве, то в чем он выражается? Они взрывали на эти деньги рельсы и пускали поезда под откос, травили колодцы, убивали из-под угла членов партии и юных комсомольцев? Что именно они сделали? В чем их преступление, давайте начнем уже плясать от печки и потом уже приедем к деньгам. Помогали селам, помогали абхазской медицине, помогали школам, помогали издавать литературу по родному языку, помогали вакцинами, удобрениями, ядохимикатами для лечения культур. Почему об этом силовики не сказали? Где их состав преступления, где признаки? И с каких это пор гражданин страны должен доказывать кому-то, что он не верблюд? У нас и презумпцию отменили? Что вообще за дичь происходит, что за ересь в рассуждениях, что за отношение абхазов к абхазам? Своих молотить несмотря ни на фамилии, на родственные связи, на национальную принадлежность ради звезд с запада или востока, мне вообще все равно, это теперь нормально? С каких пор стало правильным чтобы абхаз продавал абхаза? Так ребята поступает только контингент на букву «б». И тут не важно, «казенная ты «б», как говорил Высоцкий или уличная. «Б» они и Африке «б»!» – приводит слова Тенгиза Джопуа «D News Абхазия».

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Газета «Независимая Республика» пишет об акте вандализма в Парке Славы в Сухуме. Издание уточняет, что в середине января Назар Карданов заехал на автомобиле на площадку Мемориала Славы, где похоронены те граждане, которые «ценой своей жизни отстояли нашу Свободу, принесли Победу».

Редактор газеты Юрий Кураскуа интересуется, почему просто сообщается, что он извинился и, «насколько известно, покинул Абхазию»:

Официальная власть промолчала. Она только способна наезжать на тех, кто имеет противоположное мнение, которое отличается от их

«В обществе возникает много вопросов. Например, молодых людей, протестующих против «распродажи» Абхазии и расклеивающих плакаты по городу, арестовывают и задерживают на несколько дней в милиции. Членов НПО, выступающих против попытки нынешнего руководства страны, которое готово отдать стратегические объекты непонятным инвесторам с туманными проектами, объявляют врагами народа и запугивают их лишением гражданства России. Мы не забыли, что действия ребят, которые «раскачивали автобусы» у Администрации президента, посчитали хулиганскими и… арестовали и посадили. Выходка Карданова у могил павших воинов, это не просто шалость взрослого человека, это подрыв имиджа Абхазии, ее нравственных традиций, единства народов. Официальная власть промолчала. Она только способна наезжать на тех, кто имеет противоположное мнение, которое отличается от их. А где вообще наши законы, которые должны, несомненно, применяться по таким возмутительным актам? По ущербу дереву на Лыхненской поляне сказали – «да, подпилил негодяй, но он ненормальный», – и все прошло. По Мемориалу в Парке Славы говорят, – «ну, извинился и уехал». Неприятные «откровения» выдал сотрудник КМ РА, который заявил, «что сухумский Мемориал Парка Славы, оказывается, все послевоенные 30 лет не относится ни к кому: ни к администрации столицы, ни к Администрации президента, ни к Кабмину, ни к минобороны РА, ни к каким-либо ведомствам, общественным движениям и т.д. Как такое место Памяти оказалось бесхозным?»

Когда верстался номер газеты, стало известно, что Назар Карданов, повредивший памятник в Парке Славы в Сухуме, объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения памятника республиканского значения, взятого под охрану государства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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