Годовая инфляция в Грузии оказалась нулевой

По информации Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), годовая инфляция в стране, по состоянию на январь текущего года, оказалась нулевой.

За год цены выросли в сфере транспорта (4.3%), гостиниц, кафе и ресторанов (5.9%), на табак и спиртные напитки (3.5%), образование (3.5%), остальные товары и обслуживание (9.2%); а сократились на продовольствие и безалкогольные напитки (-2.4%), здравоохранение (-3.3%), коммунальное обслуживание (-1.8%), в сфере отдыха, развлечений и культуры (-2.4), на мебель, домашнюю утварь, уход за домом (-4.3%), связь (-2.2%).

Отметим, что годовая инфляция в январе 2022-го составляла 13.9%, с тех пор постепенно сокращается. Целевой показатель инфляции в Грузии составляет 3%.