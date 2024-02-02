Оппозиционное «Нацдвижение» обещает построить аэропорт в Озургети

Оппозиционное «Единое национальное движение» обещает в случае победы на парламентских выборах построить аэропорт в городе Озургети – административном центре региона Гурия.

Как заявил лидер партии Леван Хабеишвили, новый аэропорт станет крупнейшим в Западной Грузии, он создаст десятки тысяч новых рабочих мест, у него будет функция регионального хаба и логистического центра.

«Наше население должно знать, что из России ушли 5000 компаний, 266 миллиардов (долларов) капитала, 4-6 миллионов рабочих мест, но в Грузию ни пришло ни одно рабочее место, ни одна компания, ни один миллион. Это – упущенная возможность, это возможность, украденная Бидзиной Иванишвили», – сказал Хабеишвили.

Оппозиционер также сообщил, что «главным лидером» «Национального движения» и предвыборной «Коалиции победы» будет заключенный экс-президент страны Михаил Саакашвили.