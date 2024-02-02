Война в Украине и кризис на Красном море сделал еще более актуальными поиски альтернативных международных перевозок. Тема проходящего через Грузию «Срединного коридора» была в центре внимания двух тематических форумов – в Турции и в ЕС.

Как известно, поддерживаемые Ираном ополченцы-хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, с ноября атакуют торговые суда в Красном море. Задержка судоходства через Аденский пролив вынудила компании перенаправить потоки в обход Африки – такое удлинение маршрута привело к удорожанию логистики. По данным Национальной статистической службы Грузии, в прошлом году внешняя торговля Грузии превысила 20 миллиардов долларов США, из которых 15 процентов товаров перевозились именно по этому маршруту.

В связи с кризисом время доставки товаров из Китая в пути удвоилось, соответственно, растет и цена, заявил Радио Свобода Вахтанг Алания, директор потийской судоходной компании «Софмар».

«Если в октябре стоимость доставки 40-футового контейнера из Китая в Поти составляла около 2800 долларов, но теперь она выросла до 6000 долларов. Кроме этого, из-за задержек и удлинения маршрутов в Китае наблюдается нехватка контейнеров, что является дополнительным фактором удорожания перевозки. После пандемии мы наблюдаем вторую кризисную волну, которая сильно ударит по экономике. Это отразится на потребителе приблизительно через месяц, а через 3-4 месяца ситуация еще больше усложнится. Производителям станет дороже доставлять продукцию в Китай, что приведет к снижению доходов и прибыльности. До сих пор, чтобы добраться из Китая до Поти морем, достаточно было полмесяца, а сегодня плохая погода, сложный обход вокруг Африки – это занимает более трех месяцев», – рассказал Алания.

Кризис напрямую затрагивает ЕС и Турцию. В связи с этим заинтересованные государства рассматривают варианты упрощения логистики через альтернативные маршруты. Именно этим объясняется рост интереса к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, известного также как «Срединный коридор». Он пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является недавно введенная в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Напомним, что «Срединный коридор» был создан в феврале 2014 года по инициативе Азербайджана, Казахстана и Грузии.

Интерес к проекту проявляет Евросоюз. 29 января в Брюсселе глобальный инвестиционный форум Global Gateway собрал высокопоставленных представителей Европейской комиссии, стран-членов Евросоюза, стран Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции.

Также на форуме были представлены страны G7, финансовые институты и частный сектор. ЕС через свои структуры выделит 10 миллиардов евро на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, сказал еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис:

«Транспортный коридор длиной 11 тысяч километров призван связать наши регионы, время в пути должно составить около 15 дней и менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным. Международные партнеры обязуются предоставить 10 миллиардов евро для развития этого устойчивого сообщения со странами Центральной Азии», – сказал он.

Несколькими днями ранее в Анкаре состоялись заседания Генеральной ассамблеи «Срединного пути». На заседаниях были утверждены планы и тарифы на 2024 год. Также обсуждались инициативы по усилению будущей деятельности и расширению маршрутов.

По словам Михаила Намадова – управляющего партнера Cairo logistics, подключение к проекту Евросоюза сулит маршруту новую жизнь, и, исходя из этого, встает вопрос о готовности инфраструктуры Грузии к росту грузоперевозок.

«До сих пор ЕС ограничивался лишь благими пожеланиями в адрес потенциала Срединного коридора. Эту нишу занимал Китай, и не секрет, что и большинство инфраструктурных проектов осуществлялось на кредиты Азиатского Банка развития (ADB). Консолидированный интерес к маршруту будет иметь мультипликативный эффект, и убежден, дело 10 миллиардами не ограничится. В перспективе это значит существенное расширение транзита, создание новых логистических предприятий и новых рабочих мест. Государству необходимо реализовать многое – к инфраструктуре много вопросов, сорваны все сроки по введению новых магистралей по всем направлениям, неразвита логистическая инфраструктура, не готовы порты, недостает паромов. Железнодорожные перевозки конечно хорошо, но пока 90% проходящих через Грузию по направлению Турции и ЕС грузов перевозятся автомобильным транспортом».

В 2023 году по Срединному коридору было перевезено более 2 миллионов 700 тысяч тонн грузов, по сравнению с 2022 годом рост составил 86%.

В начале января из Китая в Азербайджан по Срединному коридору прибыл первый в текущем году контейнерный поезд сообщением Сиань (КНР) – Баку. Поезд преодолел расстояние из пункта отправки в пункт назначения за 11 дней. В текущем году по этому маршруту планируется перегнать более 100 поездов, говорится в публикациях Азербайджанские СМИ.

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