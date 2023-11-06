За последние два года Грузия потратила на коренную реконструкцию автомагистрали «Восток-Запад» около 5 миллиардов лари. Между тем окончание строительства главной автомагистрали страны, которое планировалось еще на 2020 год, отложено на 2024 год.

За девять месяцев 2023 года Министерство инфраструктуры потратило на реализацию проекта 2 миллиарда 318 млн лари, что на 220,1 млн лари больше аналогичного показателя предыдущего года и является самым высоким результатом за всю историю существования министерства, рапортовал в парламенте в формате «Часа министра» министр инфраструктуры Ираклий Карселадзе 2 ноября.

За несколько дней до этого, 28 октября, торжественно был открыт 27-километровый скоростной четырехполосный участок между муниципалитетом Харагаули и поселком Шорапани муниципалитета Зестафони. В честь этого события премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что после реконструкции длина новой главной дороги через перевал Рикоти составит 52 км – всего на участке строится 97 мост и 51 туннель.

«Я очень рад участвовать в церемонии открытия такого важного и масштабного проекта. Все мы прекрасно знаем, насколько важно для развития нашей страны строительство автомагистралей и дорог и особенно строительство автодороги Восток-Запад. На сегодняшний день открыт 261 километр автодорог, из них при нашем правительстве построено и открыто 193 км автобана. Самым трудным, сложным участком был участок Рикоти, и, конечно, процесс продолжается», – сказал премьер-министр.

На данный момент на четырех участках уже проложено 48 тоннелей и построено 83 моста. Строительные работы ведутся одновременно на всех оставшихся мостах и тоннелях на участке перевала Рикоти.

В перспективе ключевая магистраль должна сократить время проезда в Западную Грузию вдвое – по крайней мере, так обещали власти. Однако строительство трассы должно было завершиться в 2020 году, а сейчас говорят о конце 2024 года. При этом периодические оползни и выявленные погрешности инфраструктуры вызывают сомнения в том, что трасса будет достроена и в эти сроки. К примеру, полгода движение на участке было ограничено в ночные часы.

По мнению директора Центра исследования транспортных коридоров Пааты Цагареишвили, отставание от графика наблюдается по всем инфраструктурным проектам, а не только основной магистрали. Причина – в нереализуемых предвыборных обещаниях партии власти:

«Всего с 2016 года «Грузинская мечта» анонсировала строительство 23 дорожных проектов. На деле полностью реализованы всего два – 15-километровый отрезок в Кахетии и 42 км автодороги между Верхней Имерети и регионом Рача. На остальных наблюдается или стагнация, а некоторые вообще находятся на стадии проектирования. Причина кроется в предвыборном популизме, который впоследствии власть компенсирует новыми обещаниями. Бахвалится власть и сейчас: в своей речи премьер заявил о построенных за время ее правлении 193 километрах, в которые включил 42 км шоссе, подготовленного к эксплуатации во времена правления «Национального движения» – «Грузинской мечте» оставалось перерезать только почетную «ленточку». С учетом этого при прошлой власти в 2007-2012 годах, или за пять лет, было построено 110 км высокоскоростного шоссе, тогда как за 11 лет правления нынешней – 151 км. Таким образом, нереалистичные заявления разных премьеров «Мечты» привели к срыву всех сроков – на некоторых участках уже трижды».

Впрочем, по мнению министра Карселадзе, говорить о несоблюдении сроков со стороны оппонентов неправильно.

«Открыт 27-километровый участок, на остальных участках продолжаются работы, по плану магистраль будет полностью открыта к концу 2024 года. Что касается сроков. Еще в 2018 году, когда работал прошлый премьер, мы считали, что надежда на завершение строительства шоссе Рикоти и магистрали Восток-Запад в 2020 году была слишком оптимистичной. Поэтому равнение на 2020 год нерелевантное», – заявил министр регионального развития и инфраструктуры, отвечая на вопрос депутатов.

В целом, по мнению Пааты Цагареишвили, нереалистичные обещания по поводу сроков приводят к росту смет и в конечном итоге тормозят развитие страны:

«Можно выделить несколько аспектов. Во-первых, тормозятся переговоры с донорами проектов, резко возрастают процентные ставки по займам. Во-вторых, затягивание проектов во времени приводит к перерасходу смет, именно этим можно объяснить рекордные средства на строительство дорог. Если в 2019 году на строительство дорог в Кахетии был запланирован 1 миллиард лари, то в конечном итоге пришлось ассигновать вдвое больше. Ну и, наконец, страдает транзит, из-за реконструкции пропускная способность магистралей снижена в разы, что снижает доходы от этого направления».

Напомним, четыре участка «Срединного пути» представляют собой отдельные проекты, которые строят четыре разные китайские компании за счет кредитов Азиатского банка развития и Европейского инвестиционного банка. По мнению экспертов, китайские компании, выигравшие тендер на строительство шоссе Рикоти, предложили Грузии самую низкую цену и самую быструю работу, но теперь обе цифры выросли.

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