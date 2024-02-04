Прокуратура Грузии задержала 7 лиц за организацию мошеннических колл-центров

Прокуратура Грузии задержала 7 членов преступной группы за организацию мошеннических колл-центров.

Операция удалась при содействии европейских коллег в рамках продолжающегося расследования в отношении транснациональных мошеннических колл-центров.

«18 июля 2023 года и 1 февраля текущего года с целью выявления мошеннических колл-центров транснационального характера и лиц, причастных к их организации, Генеральная прокуратура Грузии с привлечением представителей компетентного ведомства Швейцарии провела проверку. Конфедерация и при поддержке Eurojust (European Union Agency for Criminal Justice Cooperation, Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия) провели масштабные мероприятия», - говорится в заявлении ведомства.

Обыски прошли в Тбилиси - в разных колл-центрах, в домах десятков лиц, проверялись также их автомобили и рабочие места. Изъяты сотни электронных носителей, документация и крупные суммы наличных денег. В десятках объектов запрошена электронная информация, пишет SOVA.

«Проведенное расследование установило, что деятельность членов организованной группы включала в себя создание компаний в Грузии и создание на их базе так называемых мошеннических колл-центров. Для того чтобы колл-центры функционировали должным образом, члены группы создали электронные торговые платформы под разными торговыми марками. Используя веб-страницы, они производили впечатление надежных инвестиционных компаний и предлагали пострадавшим различные виды выгодных финансовых операций. Впоследствии они обманывали и отмывали крупные суммы средств, принадлежащих пострадавшим», - сообщает Прокуратура Грузии.

В результате обманным путем члены мошеннической группы завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. Эти суммы, для законности, разместили на подконтрольные им банковские счета и включили их в хозяйственный оборот - приобретали и недвижимость.

«Следствие наложило арест на недвижимое и движимое имущество, принадлежащее обвиняемым, на сумму до 5 миллионов лари, тем самым, не позволив в дальнейшем распоряжаться им и перепрятать. <> Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении к подсудимым меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказано в заявлении.

Ведомство сообщает, что за период 2021-2024 годы обвинения в мошенничества были предъявлены к 72 физлицам и 3 юридическим лицам, причастным к деятельности колл-центров.