По сообщению Службы госбезопасности Грузии, ею предотвращена доставка в Россию взрывчатых веществ. По версии спецслужбы, организаторы могли планировать совершение терактов не только в России, но и в Грузии. Специалисты говорят о спланированной провокации, но расходятся в оценках конечных целей ее организаторов.

Факту изъятия специальных взрывных устройств и 14 килограммов взрывчатых веществ СГБ Грузии посвятило специальный брифинг. По словам представителя директора контртеррористического центра Бачаны Мгеладзе, спецслужбы изъяли два автомобильных аккумулятора, которые использовались как контейнеры для транспортировки детонаторов и взрывчатых веществ. По версии следствия, груз из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию был доставлен в Грузию 19 января. Пунктом назначения груза был указан Воронеж, три взрывных устройства были изъяты на российско-грузинской границе, еще три устройства «оставили в Тбилиси на конкретном адресе». По словам чиновника, «организатором процесса» являлся уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии «Слуга народа». К операции были подключены семь граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении, однако лишь Шарашидзе знал об истинном назначении груза.

«Детали упомянутого дела дают основание подозревать, учитывая использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии, что Тбилиси планировали обвинить как в организации, так и в реализации терактов, осуществление которых планировалось в Грузии или за границей», – заявил Мгеладзе.

Специалисты в связи с этим вспоминают историю, случившуюся накануне взрыва моста, связывающего аннексированный Крымский полуостров с Россией. В октябре 2022 года в ФСБ России после расследования заявили, что взрывные устройства следовали по схожему маршруту, после чего были перенаправлены в РФ.

Впрочем, тогда речь шла о сотнях килограммов взрывчатки, сейчас же, по мнению бывшего начальника аналитического департамента МВД, а ныне старшего исследователя фонда Рондели Шоты Утиашвили, происходящее оставляет впечатление грубо спланированной провокации:

«14 кг взрывчатки, да еще разделенной по частям, не может нанести существенного вреда объектам инфраструктуры, что бы там ни говорили в СГБ. Второе, что заслуживает внимания, акцент на украинском гражданстве Шарашидзе, который назван организатором, но в доказательство этого не приведено никаких улик. Зато есть намек, что Украина и ее руководство вовлечены в терроризм, хотя то, что Шарашидзе 4 года назад баллотировался в Одесскую думу, вообще ни о чем не говорит. Поэтому я бы не стал слепо доверять информации СГБ Грузии, когда речь заходит об российско-украинском дискурсе. Все это дурно пахнет».

Профессор Университета бизнеса и технологий (BTU) Андро Гоциридзе полагает, что пока неясно, для чего СГБ раскрыла некоторые подробности:

«То, что в деле фигурирует гражданин той или иной страны, совсем не означает участия этой страны в терроризме. С другой стороны, нельзя исключать провокацию российских спецслужб, чтобы обвинить Грузию в подрывной деятельности».

Власти пока сдержанно комментируют ситуацию, однако призывают общество к бдительности. С таким заявлением выступил глава парламентского комитета Михаил Сарджвеладзе:

«Если в Грузии есть люди, которые планируют с помощью взрывчатки провести противоправные акты, граждане должны быть об этом информированы. И очень хорошо, что СГБ предала факты гласности. С одной стороны, граждане будут чувствовать себя более защищенными, а с другой стороны, не менее важно сделать правильные выводы по текущей политической обстановке».

И, по всей видимости, выводы сделаны. Эксперты подконтрольных властям СМИ уже вовсю раскручивают версию о попытках втягивания Украиной Грузии в войну против России. Например, политолог Заал Анджапаридзе написал в Facebook:

«Наш так называемый «стратегический партнер» Украина, которая отозвала собственного посла из Грузии и фактически выгнала нашего посла, не оставляет нас в покое. То, что обнародовано по поводу инцидента (только верхушка айсберга), достаточно для одного твердого предположения – они хотят всячески вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией».

Напомним, лидеры правящей партии не раз делали заявления такого содержания.

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