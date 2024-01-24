Оппоненты грузинских властей бьют тревогу. Спустя месяц после получения статуса кандидата в ЕС известная антизападными выпадами «Сила народа» из парламентского большинства «Грузинской мечты», начала очередную кампанию. Второй день ее лидеры распространяют заявления с требованием осуждения «Нацдвижения» и Михаила Саакашвили «за развязывание августовской войны с Россией в 2008-м году». «Сила народа» сообщает и о планах Глобальной партии войны, которая якобы завербовала президента Саломе Зурабишвили.

Антизападная риторика «Силы народа» и напоминание об угрозах «украинизации» Грузии, исходящих от мифической «Партии глобальной войны», снова стали актуальными. Второй день лидеры движения – депутаты, входящие в парламентское большинство «Грузинской мечты», распространяют заявления, то требуя судебного процесса против Михаила Саакашвили за то, что он начал войну в августе 2008-го, то сообщая о том, что «Партия глобальной войны» «благословляет президента Украины Зеленского как лидера цивилизованного мира» точно так же, как после августовской войны – Михаила Саакашвили. Говорят и о том, что в желании втянуть Грузию в войну особую роль играет бывший посол США в России и координатор международной рабочей группы по санкциям Майкл Макфолл. Он не раз выступал в защиту интересов заключенного экс-президента и предостерегал, что Грузию ждут «серьезные санкции» в случае смерти Саакашвили.

Судя по сегодняшнему заявлению одного из лидеров «Силы народа» Дмитрия Хундадзе, он не против, что в рамках требуемого ими судебного процесса на скамье подсудимых оказались и зарубежные партнеры, выступающие в защиту прав Саакашвили. И не только:

«Национальное движение» с сателлитами, которое совершило очень много преступлений и после 2012 года, управляются из одного кабинета, и они должны быть осуждены. По (уголовному) праву так – преступник, скрывающий преступление или содействующий ему – должен быть осужден и ответить за все преступления».

Подробнее о теории заговора западных покровителей грузинских оппозиционеров и президента Зурабишвили говорится в заявлении «Силы народа»:

«Партия глобальной войны» акцент делает больше на Саломе Зурабишвили, чем на Саакашвили. По их расчетам, завербованную ими в 2021-м году Саломе должны объединить с «Лело», чтобы это объединение преодолело 5% барьер (на парламентских выборах). А в случае, если Саломе заставят помиловать Саакашвили, ее заставят промотать и тот скудный ресурс, который она смогла сколотить себе на сегодня».

А в конце текста «Сила народа» обещает, что после победы на выборах в октябре 2024-го года они вплотную займутся этими вопросами и судом над Саакашвили.

Депутаты «Грузинской мечты» не стали дистанцироваться от заявлений «Силы народа», забыв о том, что месяц назад именно при содействии этих западных партнеров страна, хоть и с оговорками, но получила статус кандидата в ЕС.

А среди 9 предусловий для начала диалога страны о вхождении в ЕС есть в том числе и пункты о проведении справедливых, прозрачных парламентских выборов и о борьбе с дезинформацией против ценностей ЕС. Депутат «Грузинской мечты» Давид Матикашвили охотно стал рассказывать о планах несуществующей «Партии глобальной войны»:

«Саломе Зурабишвили своими действиями, грубым нарушением Конституции, враждебными стране заявлениями уже неоднократно доказывала, что она – составляющая часть «Национального движения» и «Партии глобальной войны», для которых неприемлемы продвижение и успех Грузии. Поэтому, если такое произойдет со стороны Саломе Зурабишвили, думаю, это не удивит общество».

Президент Саломе Зурабишвили на очередные выпады со стороны представителей парламентского большинства никак не отреагировала. А лидер парламентской фракции «Нацдвижения» Тинатин Бокучава воспользовалась случаем и напомнила ей о давнем ожидании:

«Если президент Саломе Зурабишвили воспользуется своим конституционным правом и помилует Саакашвили – это будет с ее стороны очень важный и смелый шаг. А то, что Саакашвили остается главным политическим оппонентом вышедшего в третий раз из тени Иванишвили – с этим соглашаются все».

Кого нужно судить, «Силе народа» ответил Георгий Вашадзе, лидер «Стратегии Агмашенебели»:

«В первую очередь должны быть осуждены Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта», которые оставили грузинский народ без работы, заставили бежать из Грузии сотни тысяч людей и страну довели до демографической катастрофы, потому что рождаемость крайне низка. Вот этими вопросами обеспокоено общество, а не теми ложными дилеммами, с которыми щупальца «Грузинской мечты» проникают в общество».

В другой части парламентской оппозиции задались вопросом, для чего правящей силе надо снова поднимать тему августовской войны и виновности в ее развязывании лидера «Нацдвижения» Михаила Саакашвили. Депутат Яго Хвичия, лидер «Гирчи» напомнил властям, что это стремление устроить судебные процессы против политических оппонентов чреваты последствиями и для самих представителей «Грузинской мечты»:

«Я не «за» Нюрнбергский процесс или за что-то наподобие этого. В будущем кто-то может захотеть расследовать преступления периода «Грузинской мечты», поэтому все эти разговоры о Нюрнбергских процессах, еще большем наказании «Националов», об уголовном преследовании кого-то в целом – все это чистой воды предвыборная пиар-технология, потому что из лидеров «Нацдвижения», кажется, не осталось никого, кто бы при «Грузинской мечте» не оказался на нарах. Именно поэтому очередной разговор о Нюрнбергском процессе ничего не дает обществу».

Никчемным предвыборным пиар-ходом считает возобновление антизападной риторики и внефракционный депутат Теона Акубардия:

«Видимо, у «Силы народа» иссякли темы, одну и ту же пластинку крутит вот уже в который раз. 11 лет «Грузинская мечта» находится у власти, и мне абсолютно не понятно, зачем сейчас все это. Тем более, когда «Национальное движение» больше не является единственной оппонирующей ей силой. Видно, что властям трудно будет выиграть выборы, они не могут придумать ничего другого, вот и решили с реваншистскими угрозами пройти этот путь».

Возобновлением темы о «Партии глобальной войны», других теорий заговоров правящая сила вновь ставит под вопрос евроатлантические устремления страны, заявляли сегодня вместе с оппозиционерами и представители гражданского сектора. Ведь параллельно с «Силой народа» спикер парламента Шалва Папуашвили открыл «второй фронт» против гражданского сектора и тех западных структур, которые финансируют правозащитные профильные НПО. И судя по возобновленной антизападной риторике, в правящей «Грузинской мечте» так и не сочли нужным услышать те многочисленные заявления послов ЕС и США, других высокопоставленных чиновников из Брюсселя и Вашингтона о том, что Запад не заинтересован в начале войны в Грузии. Напротив, он поддерживает ее территориальную целостность и желает помочь ей стать благополучной демократической и процветающей суверенной страной, а для этого прикладывает немало усилий, в том числе и финансовых.

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