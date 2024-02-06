Россия в обмен на боеприпасы позволила КНДР получить доступ к мировой финансовой системе, а также разблокировала часть северокорейских активов, попавших под санкции ООН. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведках стран-союзников США.

Уточняется, что российские власти позволили одному из финансовых учреждений разблокировать девять миллионов долларов из примерно 30 миллионов, замороженных в российских банках. Эти деньги КНДР, предположительно, потратит на покупку нефти. Кроме того, источники говорят, что Москва разрешила Пхеньяну открыть счет в банке на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия.

«По словам чиновников, которые говорили на условиях анонимности для обсуждения деликатных вопросов разведки, новый банковский счет открыт в Южной Осетии – самопровозглашенном независимом государстве в кавказском регионе, имеющем тесные связи с Россией», – говорится в публикации.

Речь идет, предположительно, о «Международном Расчетном Банке», основанном в Цхинвали в 2015 году. Как ранее писало «Эхо Кавказа», Европейский союз включил его в 11-й пакет санкций в отношении России.

«Международный Расчетный Банк» открыл офисы на оккупированных территориях Украины и установил банкоматы в регионе, предоставляя ряд банковских услуг под контролем Центрального банка России.

Американская газета The Washington Post писала в 2018 году, что Южная Осетия превратилась в финансовый «офшор», через который Россия финансирует сепаратистов на востоке Украины.

Эксперты полагают, что Россия, помогая КНДР обходить санкции, будет действовать осторожно. В случае претензий со стороны ООН российская сторона может заявить, что активы разблокировал частный банк, а власти не имеют к этому отношения.

Американским чиновникам не известны подробности договоренностей Москвы с Пхеньяном, пишет The New York Times. Однако они отметили, что указанные финансовые операции соответствуют ожиданиям США по поводу того, что Северная Корея может требовать от России в обмен на поставки оружия.