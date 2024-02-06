Супруга будущего премьера Грузии покидает руководящую должность в госструктуре

Супруга Ираклия Кобахидзе, кандидата в премьер-министры Грузии, покинет государственную должность.

Наталия Моцонелидзе в настоящее время возглавляет Агентство публичного и частного сотрудничества, которое находится в непосредственном подчинении главы правительства.

Кандидат в премьеры заявил, что «конфликта интересов не будет», передает SOVA.

«Законодательство также предусматривает соответствующие меры. Но даже если бы так не было, естественно, все формальные или неформальные интересы были бы исключены», – подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

Согласно законодательству Грузии, государственный служащий не может осуществлять надзор за организацией, в органах управления которой работают члены его семьи.

Агентство публичного и частного сотрудничества было создано правительством 5 сентября 2018 года. Тогда премьер-министром Грузии был Мамука Бахтадзе.

Наталия Моцонелидзе начала работу в Агентстве с июня 2019 года в должности заместителя председателя, а в ноябре стала исполняющей обязанности председателя. Тогда правительство возглавлял нынешний оппозиционер Георгий Гахария.

Главой ведомства Моцонелидзе была назначена при Ираклие Гарибашвили.