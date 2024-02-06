Скандал с перевозом взрывчатки через территорию Грузии вышел на международный уровень. Сегодня будущий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прямо обвинил власти Украины в провоцировании конфликта Грузии с Россией. Произошло это несмотря на просьбу посольства Украины не политизировать вопрос до завершения следствия.

Сегодня Посольство Украины прокомментировало заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, накануне объявившей о задержании груза взрывчатки, который якобы направлялся из Одессы в Россию через Румынию, Болгарию и Турцию.

В дипмиссии призвали грузинскую сторону «не политизировать вопрос».

«Посольство Украины проверяет информацию, выясняет все обстоятельства, в частности, как утверждается, причастности граждан Украины к противоправной деятельности. Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов», – говорится в заявлении посольства.

Ответ грузинской власти оказался чрезвычайно резким. Безальтернативный кандидат на пост премьера Ираклий Кобахидзе увязал эти события с далеко идущими планами руководства Украины. По его мнению, политизация не имеет ничего общего с вопросом безопасности страны.

«Политизация здесь ни при чем, они угрожали нашим государственным интересам. Безопасность страны – это политический вопрос, и если бы у Украины был посол в Грузии, он бы, наверное, не сделал такого заявления. Когда кто-то за пределами страны пытается сделать Грузию объектом российской агрессии внутри страны, это очень серьезно и тревожно и еще раз подтверждает, что высокопоставленные чиновники украинского правительства открыто говорили о том, что они хотели и, наверное, до сих пор хотят второго фронта в нашей стране. Такие факты, которые нам раскрыла СГБ, являются еще одним подтверждением всего этого», – сказал Кобахидзе.

В свою очередь, будущий глава фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе призвал власти Украины дать разъяснения по поводу раскрытия «транснационального преступления», совершенного, по его словам, представителем правящей партии Украины:

«Мы имеем дело с невероятной историей, когда произошла попытка обвинения Грузии в организации терактов в России. Что должно было подвести к версии о том, что Грузия участвует в войне и в качестве стороны. Мы помним прямые призывы по этому поводу как изнутри страны, а также от конкретных высокопоставленных чиновников Украины. Теперь вот так, организуя теракты, они пытаются втянуть в эту историю Грузию. К счастью, Грузия – состоявшееся государство и имеет сильные спецслужбы», – подытожил Мдинарадзе.

В управлении Службы безопасности Украины в Одесской области сказали, что не располагают информацией о подобном инциденте, поскольку узнали об этом только из сообщений СМИ.

Наблюдатели не раз отмечали нестыковки в версии СГБ, согласно которой, организатором процесса» являлся уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии «Слуга народа» и «активно курировал» перемещение взрывных устройств в Грузию из-за границы.

На самом деле человек с таким именем действительно участвовал в местных выборах в Одесской области, но безуспешно.

В СГБ утверждают, что он родился в Батуми, хотя в одном из видеороликов, опубликованных им 7 октября 2020 года, он говорит, что родился и вырос в Одессе.

Последняя активность на его странице в Facebook датирована 24 октября 2020 года – за день до выборов. Страница явно была создана для выборов и была забыта после поражения.

Одно из местных СМИ назвало его «бизнесменом-сыроделом». Сам он в одном из своих постов пишет, что с 2010 года является успешным бизнесменом, умеет управлять командой и готов посвятить свою жизнь заботе о развитии города.

Также, по информации СГБ, к ввозу взрывных устройств в Грузию, перемещению их внутри страны – в том числе одного из контейнеров транзитом в направлении РФ, причастны 12 граждан разных государств, но неизвестно, был ли кто-либо задержан.

Также спецслужбы не пояснили, как получилось, что взрывчатка ускользнула от спецслужб Румынии, Болгарии и Турции, но не от Службы безопасности Грузии.

На этом фоне российские политологи, эксперты и политики, благодарят руководство Грузии за бдительность.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва «должна поблагодарить Грузию за перехват украинской взрывчатки». Он сказал, что грузинские службы хорошо сработали, но нужно проверить, умышленно ли груз пропустили власти Румынии, Болгарии и Турции.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что данная ситуация может стать «хорошим фактором» для отношений России и Грузии.

«Думаю, вот это задержание взрывчатки в Грузии – это все-таки, наверное, при помощи еще наших спецслужб, которые получили информацию. Так что грузины сработали четко, и я думаю, что это хороший политический фактор, что все же Грузия повернется к России лицом и наши отношения улучшатся», – заявил он ТАСС.

По информации грузинских спецслужб, общий вес взрывчатого вещества достигал 14 кг, к нему прилагались детонаторы, таймеры и специальные ключи. Ведомство заявило, что к ввозу взрывчатки в Грузию причастны семь граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении.

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