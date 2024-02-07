В России подтвердили введение ограничения для абхазских паспортов

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю опубликовало комментарий о правилах въезда и выезда из России для тех россиян, у кого двойное или множественное гражданство.

В ведомстве фактически подтвердили информацию о том, что лица с двойным гражданством могут пересекать КПП «Псоу» лишь по российским паспортам.

В комментарии погрануправления, который публикуют российские СМИ, указано: в соответствии с п. 1 ст. 10 ФЗ от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» гражданин РФ, имеющий двойное или множественное гражданство, рассматривается РФ только как гражданин России, вне зависимости от места его проживания.

Дополнительно сообщается, что в соответствии со статьей 6 ФЗ РФ от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» выезд и въезд в РФ граждане России выполняют по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина РФ за пределами территории РФ.

Иными словами, граждане РФ, имеющие также другое гражданство, пересекают государственную границу РФ по российскому загранпаспорту, – заявили в пресс-службе российского ведомства.

Отметим, что ранее начальник пограничного отряда СГБ самопровозглашенной республики Абхазия Рустам Латипов данную информацию опроверг. Он указал на межправительственное соглашение о безвизовых поездках, согласно которому пересекать де-факто границу можно и по внутреннему или заграничному паспорту гражданина Республики Абхазия.