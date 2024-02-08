Бжания обвиняют в нарушении Конституции из-за законопроекта об «иноагентах»

Абхазский президент Аслан Бжания нарушил Конституцию, внеся в парламент самопровозглашенной республики законопроект «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента». Об этом говорится в заявлении, опубликованном телеграм-каналом «ОКНО» (его ведут, в частности, член Совета директоров «Центра гуманитарных программ» Лиана Кварчелия и юрист Саид Гезердава).

Авторы заявления считают, что законопроект предполагает нарушение основополагающих конституционных прав, свобод и принципов: свободы слова; свободы мысли; свободы убеждений; права на объединение; права на проведение мирных митингов, собраний, шествий и демонстраций; принцип равенства перед законом и недискриминации.

«Во-первых, президент нарушает принцип правового государства (ст. 1 Конституции), который не позволяет произвольным решениям должностных лиц становиться законодательной нормой. Понимание закона, как навязываемой обществу произвольной «команды», не зависящей от каких-либо демократических ограничений («командная теория права»), является одним из признаков авторитарных и тоталитарных стран (коммунистического и фашистского толка). Президент Бжания своими решениями способствует установлению верховенства чиновничьего произвола над правом (законом). Во-вторых, законопроект подобного содержания не может быть внесен в Парламент Республики Абхазия, так как он не соответствует Конституции — ни один закон, отменяющий или умаляющий права и свободы человека, не должен быть принят или издан в Республике Абхазия (ст. 9)», – сказано в заявлении.

Общественные деятели считают, что действия Бжания «следует рассматривать как нарушение обязанностей, возложенных на него Конституцией» и присягой.

«Аслан Бжания первый в новейшей истории Абхазии президент, пытающийся реанимировать репрессивные механизмы и подвергнуть ревизии конституционный строй Республики Абхазии, нарушая принцип правового и демократического государства», – говорится в заявлении.

Авторы указывают на статью 64 абхазской Конституции, согласно которой, в случае нарушения президентом присяги, Конституции и законов, «он может быть отстранен от должности».