Бжания обвиняют в нарушении Конституции из-за законопроекта об «иноагентах»

Абхазский президент Аслан Бжания нарушил Конституцию, внеся в парламент самопровозглашенной республики законопроект «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента». Об этом говорится в заявлении, опубликованном телеграм-каналом «ОКНО» (его ведут, в частности, член Совета директоров «Центра гуманитарных программ» Лиана Кварчелия и юрист Саид Гезердава).
Авторы заявления считают, что законопроект предполагает нарушение основополагающих конституционных прав, свобод и принципов: свободы слова; свободы мысли; свободы убеждений; права на объединение; права на проведение мирных митингов, собраний, шествий и демонстраций; принцип равенства перед законом и недискриминации.
«Во-первых, президент нарушает принцип правового государства (ст. 1 Конституции), который не позволяет произвольным решениям должностных лиц становиться законодательной нормой. Понимание закона, как навязываемой обществу произвольной «команды», не зависящей от каких-либо демократических ограничений («командная теория права»), является одним из признаков авторитарных и тоталитарных стран (коммунистического и фашистского толка). Президент Бжания своими решениями способствует установлению верховенства чиновничьего произвола над правом (законом). Во-вторых, законопроект подобного содержания не может быть внесен в Парламент Республики Абхазия, так как он не соответствует Конституции — ни один закон, отменяющий или умаляющий права и свободы человека, не должен быть принят или издан в Республике Абхазия (ст. 9)», – сказано в заявлении.
Общественные деятели считают, что действия Бжания «следует рассматривать как нарушение обязанностей, возложенных на него Конституцией» и присягой.
«Аслан Бжания первый в новейшей истории Абхазии президент, пытающийся реанимировать репрессивные механизмы и подвергнуть ревизии конституционный строй Республики Абхазии, нарушая принцип правового и демократического государства», – говорится в заявлении.
Авторы указывают на статью 64 абхазской Конституции, согласно которой, в случае нарушения президентом присяги, Конституции и законов, «он может быть отстранен от должности».
- Согласно абхазскому законопроекту об «иноагентах», иностранными агентами могут быть признаны как некоммерческие организации, так и физические лица. «Граждане Республики Абхазия, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны физическими лицами, выполняющими функции иностранного агента, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников», – сказано в документе.
- Иностранными источниками признаются: иностранные государства; государственные органы, органы местного самоуправления иностранных государств; международные и иностранные организации и их структурные подразделения; иностранные граждане; лица без гражданства; иностранные структуры без образования юридического лица.
- При этом получение денежных средств от государств, признавших независимость Абхазии (Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия – ред.), граждан и юридических лиц, зарегистрированных в этих государствах, не станет основанием для признания «иноагентами» некоммерческой организации или физического лица.
- В законопроекте указано, что физическое лицо, намеревающееся выполнять функции иностранного агента, «обязано до начала наступления оснований приобретения статуса физического лица, выполняющего функции иностранного агента», подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр физических лиц.
- Материалы, производимые и (или) распространяемые «иноагентами», должны сопровождаться указанием на то, что они «произведены, распространены и (или) направлены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо касаются деятельности такого физического лица».
- Нарушение законодательства о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, влечет за собой в установленном порядке административную, уголовную и иную ответственность, сказано в документе.
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