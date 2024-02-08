Аслан Бжания провел встречу с Сергеем Лавровым

В рамках рабочего визита в Москву президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По информации пресс-службы абхазского лидера, Бжания и Лавров «обсудили развитие абхазо-российских взаимоотношений».

Абхазский президент поздравил главу российского ведомства с предстоящим Днем дипломатического работника и пожелал успехов в работе «на благо российского государства», указано в сообщении.

Бжания также встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Во встрече участвовал заместитель председателя правительства РФ Александр. Новак.

Кроме того, состоялись встречи с первым заместителем секретаря Совета Безопасности Рашидом Нургалиевым, министром экономического развития Максимом Решетниковым, председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

«На встречах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере, энергетики и ряд других вопросов, по которым ведется планомерная двусторонняя работа», – сказано в сообщении.

Напомним, что накануне Бжания внес в абхазский парламент законопрооект «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» – аналог российского закона об «иноагентах».