Абхазские власти могут заключить соглашение с Росгвардией

МВД самопровозглашенной республики Абхазия может заключить соглашение с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Проект соглашения опубликовала абхазская «Нужная газета».

В статье 2 документа, в частности, указано: «Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; борьба с терроризмом и экстремизмом; государственный контроль в области оборота оружия и в области частной охранной и частой детективной деятельности; охрана имущества физических и юридических лиц; обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности; развитие спортивных и культурных связей».

Абхазские власти информацию пока не комментировали.

Ранее стало известно, что представители силовых ведомств из Москвы, Сухуми и Цхинвали проведут 10 февраля антитеррористические учения на озере Рица. Об этом сообщил глава абхазского МВД Роберт Киут. По его словам, на учениях планируется отработать действия в случае прорыва террористической группы.

Росгвардия была организована на основе бывших внутренних войск МВД России. Задачей организации власти называют «обеспечение государственной и общественной безопасности». Подразделения Росгвардии в том числе принимают участие в войне в Украине.

Летом 2023 года Госдума приняла законопроект, который даёт Росгвардии право иметь на вооружении тяжёлую военную технику.