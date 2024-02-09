Абхазская оппозиция выступила против соглашения с Росгвардией

Часть абхазской оппозиции прокомментировала возможное подписание соглашения между МВД самопровозглашённой республики и Росгвардией, назвав инициативу «антинародной».

Проектом соглашения «допускается возможность прямого участия силовых структур РФ во внутриполитической жизни Абхазии», говорится в обращении, которое подписали партии «Форум народного единства Абхазии» и «Апсны», общественные организации – «Абхазское народное движение», «Аруаа» и «Наша столица».

В оппозиции призывают главу абхазского МВД Роберта Киута «отказаться от самой мысли подписания подобного соглашения, в котором силы Нацгвардии РФ могут быть привлечены к охране общественного порядка и имущества физических и юридических лиц на территории Республики Абхазия».

«Это прямое вмешательство во внутреннюю политику нашего государства. В противном случае, предупреждаем, что наши действия не ограничатся призывами к отставке министра внутренних дел», – говорится в заявлении.

В оппозиции считают, что абхазский лидер Аслан Бжания выполнил лишь одно предвыборное обещание – поделился частью абхазского суверенитета.