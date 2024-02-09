Нынче в Абхазии веерные отключения электроэнергии начали вводить только с последней трети зимы, но за прошедшие две недели график постоянно менялся. Например, с 9 февраля в Сухуме свет отключают по два часа ночью и в середине дня. Как составляется график и от чего он зависит?

Настоящий бичом последних лет в Абхазии в холодный период времени года стали веерные отключения электроэнергии, обычно по несколько раз в сутки. Обойтись без них не помогла и практика перетоков электроэнергии и платных, и бесплатных из Российской Федерации. О причинах этого явления говорилось не раз – здесь и резко возросший объем потребления электроэнергии в Абхазии, и то, что в этот период падает уровень воды в Джварском водохранилище, необходимый для нормального функционирования ИнгурГЭС. Последняя проблема существовала и в советское время, но тогда потребители ее не ощущали, ибо эта гидроэлектростанция была включена в общую энергосеть региона. Критическим уровнем воды там назывались ранее 420 метров над уровнем моря, но пару лет назад ГЭС «со скрипом» работала и при 411 метрах, хотя это и было рискованно.

Недавно начальник управления сбыта электроэнергии РУП «Черноморэнерго» Саид Блабба сообщил СМИ, что в 2023 году в отличие от 2022-го, веерных отключений было значительно меньше, и при этом удалось сэкономить более 306 млн кВт/ч. В текущем году Абхазия прожила больше половины зимы без веерных отключений, хотя этому способствовал переток электроэнергии из РФ в западную часть республики, включая почти весь Сухум, при том, что восточная продолжала питаться от ИнгурГЭС. Но в пятницу, 26 января, график веерных отключений был-таки введен – два раза в сутки по два часа.

В два последующих выходных обошлось без «веера», с понедельника же ввели новый график после того, как Администрацией президента Абхазии было объявлено, что начался социальный, то есть бесплатный переток электроэнергии из России. Однако продолжался он недолго, а когда вернулись к платному, был введен самый жесткий и неудобный для многих график отключений. А именно: ночные, самые безболезненные отключения были исключены, а во многих густонаселенных местах они пришлись на утро, когда надо собираться на работу и учебу, а также на вечер, когда приходится сидеть дома в темноте.

Разумеется, это нашло отражение в жалобах в соцсетях. А 6 февраля Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия и Общественный совет при Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии сделали заявление в связи с введением нового графика отключения электроэнергии, совпадающего с учебными часами в школах. «Это усугубит и так уже сложную эпидемиологическую ситуацию в школах и приведет к повышению заболеваемости учащихся, учитывая тот факт, что образовательные учреждения страны обогреваются в основном кондиционерами и электрическими обогревателями. Подобная ситуация, повторяющаяся из года в год в основном в зимний период, недопустима и угрожает здоровью детей. К сожалению, 2024 год не стал исключением», – отмечается в заявлении. Уполномоченный по правам ребенка обратилась с просьбой к руководству страны и РУП «Черноморэнерго» пересмотреть график отключения электроэнергии.



В тот же день, откликаясь, очевидно, на все это, гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия прокомментировал информагентству Апсныпресс ситуацию с графиком, который вызывает неудобства и нарекания со стороны населения. По его словам, на сегодняшний день республика ограничена в объемах перетока электроэнергии из РФ. Это связано с рядом технических проблем в самой России. Электричество, которое сейчас поступает из РФ, – это коммерческий переток. «Чтобы уложиться в те параметры, по которым Россия может давать нам электроэнергию, мы вынуждены вводить ограничения с 7 утра и далее по графику. Мы хорошо понимаем, что это создает большие неудобства, тем более, в спальных районах Сухума, но другого технического выхода у нас нет. Весь технический персонал «Черноморэнерго» около 5 часов обсуждал, как облегчить положение населения, но пока изменить ситуацию не получается. В предыдущие дни в Гагре был аналогичный график», – сказал Джинджолия и добавил, что он составлен буквально на три дня, затем, по всей видимости, будет меняться.

И действительно, с пятницы, 9 февраля, введен новый график, более щадящий, когда два часа отключений, скажем, в столице, выпадают на ночь, а два – на середину дня. Это совпало и с потеплением.

Характерно, впрочем, что эту новость, как и любую другую, связанную с веерными отключениями, подавляющее большинство пользователей соцсетей встретило однотипно – с негодованием, не слишком вдумываясь в содержание.

Надо еще не забывать, что среди интернет-комментаторов есть категория тех, для кого «чем хуже, тем лучше». На днях такие с энтузиазмом стали разгонять фейк какого-то телеграм-канала о том, что со следующего дня вводится график веерных отключений на 12 часов в сутки. «Ох, да лучше б, мол, на 24 часа, чтоб народ, наконец, проснулся…».

Сегодня «Эхо Кавказа» поговорило с руководителем пресс-службы РУП «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия. И вот, что он сказал:

«В этом году очень такой подвижный график веерных отключений получился. Чем это было вызвано?

– Ну, вы видели, что действительно мы выставляем графики на два дня, на три дня, на один... Все это по договоренности с российской стороной, потому что у них периодически возникают какие-то технические проблемы.

– Сейчас и потеплело немного, и вода в Джварском водохранилище вроде бы поднялась – на метр, 414 сегодня сказали...

– Ну, это все равно критически мало. Приток должен быть суперхороший, чтобы мы начали питаться только от ИнгурГЭС.

– Обычно, если судить по прежним годам, это только в середине марта…

– Именно так, именно так. Я не раз говорил, что какой бы дождь ни шел, это очень мало влияет на уровень воды в Джварском водохранилище, а влияет таяние снегов и льдов в верховьях рек. Снежная зима, много снега, пошло таяние, пошли ручьи – и вот тогда водохранилище набирает нужный объем. Что касается графика отключений, то, когда он составляется, работают специалисты и там учитывается огромное количество параметров. Это и нагрузки в данный момент на каждую линию, нагрузки на каждую подстанцию, на узловые подстанции. Я вам скажу, что такой момент есть достаточно серьезный. Вот эти ограничения, частые включения-выключения крайне пагубно влияют на нашу энергосистему. После отключений по графику электричество кое-где не включается еще какое-то время – час, полчаса, два часа или еще много больше. То есть после того, как мы включаем свет, наши обветшалые сети часто горят, выходят из строя. И вот если не по графику отключен свет, значит, произошла локальная авария».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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