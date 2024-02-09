В Общественной палате Абхазии второй день проходят встречи с представителями неправительственных организаций, интеллигенции и ветеранами войны, на которых обсуждаются два вопроса: задержание граждан Абхазии российской пограничной службой на контрольно-пропускном пункте «Псоу» и поступивший в парламент закон об иноагентах. Дискуссии проходили за закрытыми дверьми.

Инициатором сегодняшней встречи членов Общественной палаты с ветеранами войны и лидерами общественных организаций был соучредитель общественного движения «Ахьяца» Ахра Бжания. Помимо него в ней участвовали Леван Микаа, председатель «Комитета по защите суверенитета Абхазии», Лаша Зухба от «Союза ветеранов и молодежи Апсны», Гарри Кокая от экспертного фонда «Аамта», члены ветеранской организации «Аруаа» – Нодар Шакрыл и Дамей Квициния. Изида Чаниа представляла Ассоциацию журналистов Абхазии.

Встречи прошли за закрытыми дверьми, без журналистов.

Прокомментировать дискуссию в Общественной палате с ветеранами и лидерами общественных организаций «Эху Кавказа» согласились ее участники – Леван Микаа и Лаша Зухба.

Леван Микаа рассказал о том, какие вопросы обсуждались в Общественной палате:

«Мы излагали свою позицию в основном по двум вопросам – по поводу массового задержания наших граждан на границе и о поступившем в парламент законе об иноагентах, последнему мы уделили больше внимания. Мы, представители общественно-политических организаций, высказывали свою точку зрения. Говорили, в основном, мы. В конце заседания несколько членов Общественной палаты тоже высказали свое отношение к этому закону. Но в основном мы представляли свою позицию, а смысл был в том, чтобы выслушать разные стороны. Сейчас нас выслушали, и во вторник будут слушать нашу дискуссию, как я понял, с представителями власти».

Он пояснил суть позиции «Комитета» и своего отношения к закону об иноагентах, который считает неприемлемым:

«Мы категорически не согласны с этим законом об иноагентах. Мы даже не стали его постатейно рассматривать. Было сказано о том, что этот закон противоречит основным постулатам нашей Конституции. Сказали о том, что мы даже в принципе не можем рассматривать закон, который делит наш народ на иноагентов и на других граждан. Он лишает гражданских прав людей, наших граждан, это дискриминация наших граждан. Считаем это политической борьбой против инакомыслия. И этот закон, и эти задержания – в одной череде политической борьбы нашей власти против оппозиции, против гражданского общества».

Лаша Зухба рассказал о том, в какой атмосфере проходила встреча и какие вопросы интересовали представителей Общественной палаты:

«Когда мы только пришли в Общественную палату, возникла какая-то шумиха, которая привела к тому, что кто-то даже покинул это заседание. Но с момента начала работы заседание проходило в очень хорошей, конструктивной, теплой обстановке. И я ушел из Общественной палаты в очень приподнятом и хорошем расположении духа. Я высказался сам, услышал коллег, услышал вопросы представителей Общественной палаты.

– Какие вопросы задавали члены Общественной палаты? Что их интересовало?

– Их интересовало мое отношение к закону об иноагентах, как я это вижу, как я на это смотрю. Касательно задержаний их интересовало, как это происходило, при каких обстоятельствах, какие вопросы задавали, на какую повестку делались акценты у тех, кто задавал вопросы, на внутреннюю повестку Абхазии или, может быть, спрашивали о какой-то деятельности как гражданина Российской Федерации внутри России? Такого плана вопросы задавались и обсуждались на встрече».

Он также считает, что закон об иноагентах не отражает абхазскую повестку и в нем нет необходимости:

«Что касается закона об иноагентах, я считаю, что он абсолютно не отражает нашу абхазскую повестку. Он совершенно нам не нужен. У нас нет такой проблемы. Такой закон не то что принимать, даже рассматривать не надо. Что касается задержаний наших граждан на границе, это, конечно, у меня вызывает серьезную обеспокоенность. Сейчас у нас проходили промежуточные слушания. Вчера такие же слушания Общественная палата проводила с представителями интеллигенции, сегодня с нами, с общественниками. Во вторник будет итоговое заседание, на которое будет приглашена пресса, и будет пресс-релиз самой Общественной палаты с изложением их видения, с учетом всех наших мнений и комментариев, которые были нами высказаны».

Леван Микаа выразил негативное отношение к тому факту, что журналистов не пустили на встречу и не дали им возможности освещать происходившее вчера и сегодня в Общественной палате, так как у разных слоев общества есть интерес об отношении к закону об иноагентах. Он уверен, что Общественная палата не может быть закрыта от журналистов и граждан страны, это не соответствует ее предназначению.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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