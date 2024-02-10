В Сухуми пройдет акция против соглашения с Росгвардией

В Сухуми 11 февраля состоится акция протеста против соглашения с Росгвардией. Активист Джансуг Адлейба призвал выйти на сухумскую площадь Свободы лидера самопровозглашенной республики Абхазия и ответить на вопросы, передает SOVA.

«Аслан, мы видим, что ты делаешь, боясь своего народа! Приглашаем тебя на Площадь Свободы 11 февраля, в 12:00. Если ты считаешь себя абхазским мужчиной, ответь на наши вопросы!» - пишет Адлейба.

Так активист отреагировал на информацию абхазского МВД о том, что проект соглашения с Росгвардией уже разработан.

Правоохранительное ведомство сообщило, что проект направлен на «установление межведомственного сотрудничества между МВД Абхазии и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

«Проект Соглашения направлен на установление обмена опытом по актуальным направлениям взаимодействия, подготовки кадров на базе учебных заведений и учебных центров Росгвардии, проведения совместных учебно-методических сборов и тренировок, а так же развитие информационных технологий и обмена законодательными и иными нормативными правовыми актами в области обеспечения правопорядка», - говорится в заявлении.

Сообщается также, что Роберт Киут в Сухуми встретился с делегацией МВД РФ. Киут «выразил благодарность за участие в межведомственных тактических учениях силовых ведомств Абхазии».

9 февраля пять абхазских НПО обратились к главе МВД с призывом «не допускать самой мысли» подписания подобного документа с РФ, поскольку это – «раздел суверенитета и антинародный шаг». Организации обещали не ограничиться призывом к отставке Роберта Киут.

8 февраля телеграм-канал «Нужная газета» опубликовал снимки документа, из которых становится понятно, что Абхазия может заключить соглашение с Росгвардией - Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации. Это «сотрудничество» предполагает не только «борьбу с терроризмом и экстремизмом», но даже охрану общественного порядка в республике.