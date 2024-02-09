Абхазская оппозиция призвала министра внутренних дел Роберта Киут «отказаться от самой мысли подписания» соглашения с Росгвардией. Его подписали партии «Форум народного единства» и «Апсны», общественные организации «Абхазское народное движение», «Аруаа» и «Наша столица». Накануне СМИ опубликовали проект соглашения о сотрудничестве между МВД республики и российским силовым ведомством, который породил множество вопросов. Лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия в интервью «Эху Кавказа» рассказал, как относится к этой инициативе, а также резонансному законопроекту об иногентах, который президент на днях внес на рассмотрение в парламент.

– Темур Лесикович, сегодня вечером было опубликовано обращение оппозиционных партий и общественных организаций. Ее подписала и ветеранская организация «Аруаа». Вы призываете министра внутренних дел Роберта Киут отказаться от самой мысли подписания соглашения с Росгвардией. Скажите, что вообще означает это соглашение?

Такие антиконституционные соглашения неприемлемы для суверенного независимого государства

– Соглашение о сотрудничестве Министерства внутренних дел Республики Абхазия с национальной гвардией Российской Федерации, в котором допускается возможность прямого участия во внутренних делах Абхазии, недопустимо. Это нарушение Конституции Республики Абхазия и законов Республики Абхазия. Поэтому такие антиконституционные соглашения неприемлемы для суверенного независимого государства. Наше мнение было изложено в обращении, которые опубликовано. У нас есть уже соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, то есть речь идет о соглашении между нашими ведомствами – Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерацией по созданию Информационного-координационного центра, который успешно работает. Поэтому делать другие соглашения, противоречащие закону и Конституции РА, недопустимо.

– В этом обращении вы пишите о том, что «наши действия не ограничатся призывами к отставке министра внутренних дел».

Когда речь идет о потере или же частичной потере суверенитета, мы этого не допустим

– Конечно, наша задача – сохранить те завоевания, которые мы сегодня имеем ценой жизни наших братьев и сестер. Мы готовы и у нас есть возможности защищать суверенитет Республики Абхазия и права многонационального народа Республики Абхазия. Поэтому мы считаем, что, когда речь идет о потере или же частичной потере суверенитета, мы этого не допустим.

– Вы написали о том, что обращаетесь к союзу провластных политических организаций высказать свою позицию по данному вопросу. Что еще вы планируете делать?

– Во-первых, я думаю, что очень многие организации и наше общество в целом не приемлет подписание такого рода соглашений, поэтому мы используем все возможные и невозможные усилия для того, чтобы это соглашение не было подписано.

– А как вы узнали о нем?

– Мы узнали из средств массой информации, потом уточнили информацию. Как оказалось, документ как проект существует, но он еще не подписан.

– Президент Аслан Бжания внес на рассмотрение в парламент проект закона «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента». Он был внесен в парламент два дня назад, хотелось бы узнать вашу позицию.

Они завлекают нашу молодежь в различные совместные конференции с представителями Грузии, обсуждают вопросы по объединению грузинского и абхазского народа, они обсуждают вещи, несовместимые с духовными ценностями для нашего общества и менталитета

– Вопросы, связанные с иностранными агентами – сложные и в их определении необходимо разобраться. Как мы понимаем, речь идет о неправительственных организациях, сфера деятельности которых достаточно объемная и охватывает от сельского хозяйства до медицины. Международный Комитет Красного Креста и организация жизнеобеспечения в опасных зонах HALO Trust в послевоенные годы внесли существенный вклад в поддержку нашего многонационального народа. В блокадные времена HALO Trust занимались разминированием мест боевых действий в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. по всей освобожденной территории Республики Абхазия. А Международный Комитет Красного Креста организовывал по всем городам Республики Абхазия пункты гуманитарной помощи и оказывал медицинскую помощь нашему истерзанному войной народу. На сегодняшний день данные организации занимаются исключительно гуманитарными программами. Однако спустя годы появились и другие НПО, которые начали заниматься проектами по примирению сторон, примирению Республики Абхазия с Грузией без выполнения наших политических условий, выражающихся в признании Республики Абхазия как суверенного независимого государства. Представители НПО, которые занимаются политикой, их задача – убрать образ врага и наладить отношения с вражеской Грузией, вовлекая Республику Абхазия в политику Грузии. Это политика, которую ведет Евросоюз, они проводят ее с помощью отдельных неправительственных организаций. Они завлекают нашу молодежь в различные совместные конференции с представителями Грузии, обсуждают вопросы по объединению грузинского и абхазского народа, они обсуждают вещи, несовместимые с духовными ценностями для нашего общества и менталитета.

Еще хотел бы сказать, что в данном вопросе необходимо тщательно разобраться и определить, кто враг, кто приносит пользу стране. Обдумать последствия принятия закона, которые могут привести к проблемам в социально-экономическом отношении. Также необходимо определить статус граждан Республики Абхазия, которые одновременно являются гражданами Грузии. Мы этот момент упускаем, когда говорим о западных странах, об их программах и проектах, которые реализуют в нашей стране отдельно взятые НПО. Поэтому считаю требования к НПО не заниматься политической деятельностью на территории Республики Абхазия справедливыми. Что касается других программ гуманитарного характера, они, конечно, должны работать и не вмешиваться в политическую жизнь Абхазии. Всех под одну гребенку брать неправильно. Надо разобраться.

– Если человек нарушил закон, есть правоохранительные органы, Служба госбезопасности для того, что выявить этих людей. Обязательно принимать этот закон?

Нам необходимо тщательно разобраться, определить, кто занимается полезными вещами, а кто занимается подрывом нашей государственности

– Я выше говорил о том, что есть организации, которые занимаются исключительно гуманитарными проектами. Есть и другие, которые вовлекают наше общество в политику западных стран. Они реализовывают совершенно другие проекты на территории Абхазии. Почему люди, получающие заработную плату и другие гранты, которые подрывают мой суверенитет, духовные устои, почему мы не должны применять к ним отдельный закон? Нам необходимо тщательно разобраться, определить, кто занимается полезными вещами, а кто занимается подрывом нашей государственности. Если люди занимаются политикой, получают деньги от Госдепа США или от Грузии, а это союзники, то напрашивается вопрос, чем они тут занимаются? А чем занимаются, иногда мы видим. Они проводят конференции молодежи Грузии, Абхазии, завлекая нашу неподготовленную молодежь в эти процессы. Выводят их в эфиры и в интернет-пространстве показывают по всему миру, что часть молодежи Абхазии либо некоторые ветераны войны участвуют в этих проектах, демонстрируя всему миру, что Абхазия может и хочет жить в составе Грузии. Такие вещи, на мой взгляд, неприемлемы от слова вообще, потому что мы являемся суверенным государством, признанным Россией и другими странами. Поэтому люди, которые занимаются такими делами в нашей стране, я считаю, что к ним должны применяться специальные какие-то формы законов. В этом ничего плохого я не вижу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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