В Грузии начались очередные проверки на фармацевтическом рынке

Национальное агентство конкуренции Грузии начало очередную проверку на фармацевтическом рынке. Поводом послужило заявление Минздрава о том, что некоторые импортные медикаменты в аптеках страны продаются с наценкой в 1000%, 2000% и 3000%. По информации министерства, расследование проводится в отношении восьми фармацевтических компаний. Их названия не приводятся.

«Агентство установит, имело ли место несправедливое ценообразование или иные несправедливые торговые условия со стороны компаний», - сказано в заявлении Минздрава.

По информации агентства «Новости-Грузия», в декабре 2023 года агентство конкуренции оштрафовало на 53 млн лари четыре крупнейших фармацевтических компании Грузии - «Аверси», PSP, «Мермиси» и Gepha, в которую входят аптечные сети Pharmadepot и GPC. Агентство утверждает, что в 2021-2023 годах они согласовывали цены на медикаменты для лечения онкологических заболеваний, попавшие в программу государственного финансирования. В этом случае расследование также было начато из-за жалобы Министерства здравоохранения.

Минздрав часто обвиняет фармкомпании в искусственном завышении цен и картельных сделках. В свою очередь бизнес говорит о необдуманных попытках государства по регулированию рынка. Власти обещают покончить с практикой сделок благодаря новой системе референтных цен, когда максимальную стоимость медикаментов, определяет государство.