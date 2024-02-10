Близ площади Героев в Тбилиси хотят построить пять небоскребов

Строительство пяти небоскребов планируется на набережной Гейдара Алиева в центре Тбилиси, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Комплекс должен расположиться на месте бывшего ресторана «Арагви», недалеко от площади Героев, позади тбилисского цирка. Согласно плану регулирования, это рекреационная территория, которая расположена в охраняемой зоне исторической застройки. Проект отправлен в мэрию на утверждение. Предварительно он должен быть согласован с советом по охране культурного наследия. В мэрии подтвердили, что пока решения не приняли.

Автор проекта – известный архитектор Георгий Хмаладзе, который спроектировал McDonalds в Батуми и комплекс кофейной компании MEAMA в Тбилиси. Из проектной документации известно, что внутри небоскребов разместятся жилые и коммерческие объекты. Высота самого большого здания составит 210 метров. Судить о количестве этажей можно по эскизам. На них видно, что только два из пяти зданий выше 31-этажного King David по соседству.

По соседству с пятью небоскребами, на территории бывшего бассейна «Лагуна Вере», компания, связанная с основателем правящей «Грузинской мечты», миллиардером Бидзиной Иванишвили, должна строить два апарт-комплекса. Несмотря на протест оппозиции и критику урбанистов, этому проекту столичные власти уже дали «зеленый свет».

Владельцем земельного участка площадью до 50 тысяч кв. метров, где планируется строительство, является компания «Сити Центр». Директор компании Акакий Сонгулия является донором правящей партии «Грузинская мечта».

Предыдущим владельцем участка был бизнесмен Роман Пипия, партнер Сонгулия. В середине 2000-х на месте ресторана «Арагви» Пипия планировал строить отель «Хаятт», однако после августовской войны 2008 года продолжение проекта оказалось невозможным. Десять лет назад холдинг Пипия Loyal Capital Group, в который ранее входил и «Сити Центр», представил мэрии новый проект застройки территории – это был многофункциональный комплекс с гостиницей, жилыми кварталами и финансовым центром. Этот проект не получил поддержки мэрии Тбилиси.