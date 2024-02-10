Агентство социальной информации «Апсны» пишет, что новый проект закона «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента», который президент Абхазии Аслан Бжания направил в парламент РА, уже называют антиабхазским. В случае ратификации он будет ограничивать в политических возможностях не только организации, но и отдельных граждан страны. Закон губительно скажется на абхазском обществе и государстве – об этом говорят гражданские активисты и общественные деятели.

Своим мнением о природе и возможных катастрофических последствиях принятия документа поделились представители общественных организаций. Агентство «Апсны» публикует пост руководителя ОБО «Панорама» Камы Аргун, который она написала на своей странице в Facebook:

Сегодня вы можете «быть на коне», но завтра те же самые методы могут быть обращены против вас

«Люди, которые сегодня радуются появлению закона об иностранных агентах, должны понимать, что эти же механизмы подавления будут использованы против них в будущем. Сегодня вы можете «быть на коне», но завтра те же самые методы могут быть обращены против вас. Так в период сталинских репрессий были те, кто первоначально поддерживали режим, но они стали потенциальными жертвами этого же режима. То есть люди, которые радовались уничтожению своих сограждан, вскоре стали объектами преследования. Когда механизм запущен, его уже не остановить».

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Представитель молодежного движения «ҲараҲПицунда» Александра Барганджия на своей странице в Facebook также коснулась темы иноагентов и не только.

Репрессивная машина, построенная на бесконечных «официальных комментариях» уровня желтопрессных телеграмм-каналов, клевете, доносах, провокациях и др., не перестает пробивать дно

«Поведайте мне, простой смертной, о каких антироссийских настроениях говорят в высших эшелонах власти? Дедушка мой был кубанским казаком по матери. Ордены и медали у него были как за заслуги перед Абхазией, так и перед кубанским казачеством. Каждое застолье в нашей семье заканчивалось традиционными русскими песнями. Маленькая я обожала подпевать «черный ворон» и «на поле танки грохотали», сидя у дедушки на коленках. Не так давно я окончила российский вуз. 4 года прожила в Москве и до сих пор регулярно ее посещаю. Не так регулярно, как наш президент, но все же часто. Обожаю русскую культуру и считаю себя ее частью. Учусь в зарубежном университете как гражданин РФ, путешествую благодаря паспорту РФ. Считаю Россию главным и ключевым стратегическим партнером, гарантом безопасности. Осознаю и подчеркиваю важность укрепления этого союза. А потом, после многочисленных задержаний и бесед на границе и еще более многочисленных заявлений МИД, «интеллигенции», сотрудников правоохранительных органов и гаранта нашей Конституции – Аслана Георгиевича – внезапно узнаю, что, оказывается, они узрели в этом антироссийскость. Мы хотим видеть Абхазию сильной, независимой, самодостаточной. Хотим видеть ее достойным партнером РФ. «Проабхазскость» и «пророссийскость» – понятия не взаимоисключающие. Зато горячо любимые этой очаровательной властью и ее свитой выражения «мы должны делиться суверенитетом» и «без России мы ничто» имеют явный антиабхазский характер. Репрессивная машина, построенная на бесконечных «официальных комментариях» уровня желтопрессных телеграмм-каналов, клевете, доносах, провокациях и др., не перестает пробивать дно. Аккуратно, в поисках иноагентов не выйдите на самих себя», – написала Александра Барганджия.

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Агентство «Апсныпресс» сообщает, что первую в Абхазии операцию по удалению бляшек в сонной артерии провел в Республиканской больнице сосудистый хирург Анри Арнаут. В интервью агентству он рассказ о том, как прошла операция, почему подобные хирургические вмешательства раньше не проводились и как вовремя распознать патологические процессы, связанные с атеросклерозом сосудов. Врач также поделился своим видением состояния дел в здравоохранении республики и проблем в сосудистой хирургии. Анри Арнаут сообщил, что операция по удалению бляшек в сонной артерии технически была очень сложной, но прошла успешно. По его словам, для Абхазии это первый и большой шаг на пути к успешному выполнению такого рода операций. На вопрос, почему такие вмешательства не проводились раньше, он ответил, что для этого нужен опыт, поэтому врачи выезжают за пределы Абхазии для обучения. Кроме того, необходимы специальное оборудование и расходные материалы.

«Все упирается, к сожалению, в расходные материалы, диагностику и оборудование. В сложных случаях нам приходится отправлять пациентов в Российскую Федерацию. В год мы отправляем больше 300 людей на стентирование коронарных артерий и шунтирование. На одного пациента примерно уходит до одного миллиона рублей… Получается, что выгоднее приобрести свой ангиограф, который стоит более 100 миллионов рублей. В Абхазии не обязательно строить какой-то огромный сосудистый центр, мы вполне справимся на базе нашего отделения. Такое понимание есть и у нас, и у Минздрава», – уточнил сосудистый хирург. По его словам, с каждым годом количество пациентов с сосудистыми патологиями только увеличивается. Для решения проблемы нужны финансы и воля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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