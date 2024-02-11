Сотрудники тбилисской Республиканской больницы проводят акцию

Часть сотрудников тбилисской Республиканской больницы проводят возле больницы акцию. По словам руководителя кардиологической службы клиники Нино Отарашвили, они обратятся к премьер-министру Ираклию Кобахидзе с открытым письмом, которое подпишут участники акции.

По ее словам, основная просьба в письме премьер-министру, чтобы Ираклий Кобахидзе детально ознакомился с их проблемой. Также они требуют остановить поспешные, необоснованные распоряжения правительства, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

«Мы обратимся с открытым письмом к премьер-министру Ираклию Кобахидзе, и это открытое письмо будет подписано большинством присутствующих на акции, мы отправим его завтра. Мы просим, чтобы Ираклий Кобахидзе детально ознакомился с нашей проблемой, тем более что он сказал, что включен в решение проблемы Республиканской больницы, и напомним о ситуации в Республиканской больнице и передадим наше требование приостановить, отменить поспешное, необоснованное правительственное распоряжение и в рабочем режиме при нашем участии начать решение судьбы Республиканской больницы и судьбу персонала больницы», - заявила Нино Отарашвили.