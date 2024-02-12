РФ намерена улучшать связи с Грузией «даже при отсутствии дипотношений»

Россия даже при отсутствии дипломатических отношений намерена и дальше содействовать нормализации связей с Грузией, заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«Что касается дипломатических отношений с Тбилиси, то, как известно, они были разорваны в 2008 году по инициативе режима [Михаила] Саакашвили. К сожалению, возможность их восстановления обставляется политическими требованиями, вступающими в противоречие с новыми реалиями в регионе. Со своей стороны, невзирая на отсутствие дипотношений, намерены и дальше содействовать нормализации связей с Грузией», – сказал он.

Галузин указал на положительную динамику торгово-экономического взаимодействия России и Грузии.

«Благодаря прагматичной линии грузинских властей был преодолен сложный период в отношениях между нашими странами, вызванный известной провокацией грузинских радикалов в 2019 году. В прошлом году отменен действовавший с 2000 года визовый режим для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию и возобновлено прямое авиасообщение», – сказал он.

Дипломат утверждает, что эти шаги были положительно восприняты правительством и подавляющим большинством населения Грузии.

«Реализация соответствующих указов президента России от 10 мая 2023 года облегчила условия для общения между нашими народами, способствовала активизации контактов между деловыми кругами, развитию торгово-экономических связей. В прошлом году Грузию посетило более 1,4 млн гостей из России. Россияне обеспечивают четверть дохода туристического сектора экономики Грузии. Создан Российско-Грузинский деловой совет при Торгово-промышленной палате России, состоялось уже пять его заседаний», – отметил Галузин.

По его словам, увеличиваться частота и география прямых авиаперелетов, две российские и одна грузинская авиакомпании осуществляют в общей сложности более 60 рейсов в неделю между городами России и Грузии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство Грузии в прошлом году вело «прагматичную линию в отношении России».