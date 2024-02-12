В конце минувшей недели в абхазском обществе распространилось сообщение о готовящемся проекте соглашения между Нацгвардией Российской Федерации и МВД Республики Абхазия. При этом многие были взбудоражены возможностью оказания помощи сторонами друг другу в случае необходимости наведения общественного порядка на территории обеих стран. А поскольку в силу разности масштабов странно представить себе помощь абхазской милиции в наведении порядка в России, абхазские комментаторы заговорили о том, что при всем стратегическом партнерстве наших стран недопустим ввод подразделений Росгвардии в РА, что стало бы вмешательством одной страны во внутренние дела другой.

Эти опасения нашли отражение в пятницу в коллективном заявлении пяти оппозиционных политических партий и общественных организаций, причем его авторы настаивали на отказе от подписания соглашения полностью.

В субботу 10 февраля министр внутренних дел Роберт Киут прокомментировал в СМИ решение о подготовке проекта соглашения. Он сказал, что осенью прошлого года делегация МВД Абхазии впервые посетила Росгвардию, имела возможность ознакомиться с тем, чем конкретно занимается данная служба, после чего было приятно решение организовать взаимодействие МВД и Росгвардии по отдельным направлениям деятельности.

«Росгвардия – очень сильная и мощная организация РФ, которая готова поделиться с нами своим наработанным опытом, – сказал он. – В соответствии с предварительными договоренностями, было принято решение подготовить проект соглашения о взаимодействии МВД РА и Росгвардии. «Но в этом проекте ни в коей мере не предусматривается физическое присутствие сотрудников Росгвардии на территории Абхазии, либо их вмешательство в нашу внутриполитическую деятельность. Главная наша цель – это обмен опытом, получение знаний. Мы на данном этапе, договорившись с руководством Росгвардии, имеем возможность в случае согласования и подписания соглашения направлять своих сотрудников в вузы, где они будут получать квалифицированное образование. Я считаю, что это вполне нужная работа, к которой мы стремимся в плане отношений с РФ».

По словам министра, граждане опасаются того, что МВД может совершить какие-то ошибки, которые в дальнейшем будут иметь непоправимые последствия.

«Никто не собирается сдавать наш суверенитет и как-то ущемлять наши интересы. Позволить кому-то приходить и физически воздействовать на наших граждан, недопустимо. Мы не меньше кого-то патриоты. Мы любим свою Родину и во благо своей Родины и народа делаем все, что от нас зависит», – подчеркнул Киут. Он заверил всех тех, кто сегодня в соцсетях обсуждает возможность подписания соглашения, в том, что проект, который готовится, «не предусматривает каких-либо вопросов потери нашего суверенитета, либо внешнего влияния на нашу внутреннюю обстановку».

Однако, это не встретило удовлетворения у протестующих, поскольку устные заверения есть лишь устные заверения. И, как сообщалось в комментарии на следующий день РОО «АНД» по поводу проекта соглашения между МВД Абхазии и Нацгвардией РФ, накануне ночью состоялась встреча с руководством силовых структур Абхазии по поводу проекта Соглашения между МВД Абхазии и Нацгвардией РФ. В ней принимали участие: председатель РОО «АНД» Адгур Ардзинба, председатель РОО «Аидгылара» Кан Кварчия, депутат парламента Эрик Рштуни, общественные деятели Михаил Сангулия, Леонид Чамагуа и Илья Гуния. А со стороны правоохранителей были министр ВД Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар, подполковник милиции Дадын Чачхалия. Как говорится в комментарии, «состоялся конструктивный диалог, где представители общественности донесли до руководства МВД обеспокоенность, связанную с указанным соглашением.

Хотим отметить, что руководители силовых структур выразили полную солидарность в части рисков, вытекающих из документа. И высказали мнение о том, что он не подлежит подписанию. Выражаем благодарность всем общественным и политическим организациям, а также небезразличным гражданам за активное участие в разрешении этого вопроса. Вместе с тем, во избежание подобных ситуаций в будущем, обращаемся к Парламенту Республики Абхазия – принять необходимые поправки в закон «О международных договорах Республики Абхазия», предусматривающие предварительное согласование с Народным Собранием всех проектов Соглашений, в том числе и межведомственных, до их подписания».

И вчера же было опубликовано новое заявление Роберта Киута на ту же тему. Вот его содержание:

«Проект Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Министерством внутренних дел РА в последние дни бурно обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию со стороны руководства МВД Республики Абхазия. Мы разделяем все переживания и беспокойство граждан, вместе с тем, как министр внутренних дел, ответственно заявляю, что в нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам Абхазского государства, либо в ущерб интересам наших граждан. Республика Абхазия – суверенное, независимое государство, именно этот статус мы охраняем и защищаем 30 лет, в этом ключе мы нацелены действовать и далее. Хочу напомнить, что действующая конституция и законодательство Республики Абхазия не позволяют, чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства. В распоряжении МВД РА и других силовых структур достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбой с терроризмом и экстремизмом, осуществлением госконтроля в области оборота оружия, в области частной охранной и частной детективной деятельности, охраны имущества физических и юридических лиц, обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности. Министерство внутренних дел РА нацелено на развитие сотрудничества с Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой войск Национальной гвардии РФ в целях повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия и обмена опытом».

Сегодня мы поинтересовались мнением о произошедшем общественно-политического деятеля Нугзара Агрба, и вот что он сказал:

«Я, знаешь, когда услышал, что вот… Ну. Росгвардия – я понимаю, какой-то проект соглашения был… Но полагал, что речь идет о кадровой работе, об обучении наших сотрудников милиции... Но когда я услышал, что они могут приезжать в Абхазию, как партии говорят. Здесь проходят митинги и еще что-то такое, это меня крайне насторожило. Более того – и обидело очень. Потому что, какие бы у нас митинги ни проходили, заслуга Бжания состоит в том, что он сумел в рамках Конституции защитить свою власть. Он избранный президент, и он сумел ее защитить. И милиция, и все остальное, и эти ограждения тоже…Как бы кто это ни осуждал по своим мотивам, он правильно сделал. А что, каждые две недели у нас революции будут что ли? Я всегда был за то, чтобы только в рамках Конституции у нас все политические процессы проходили, в том числе и выборные кампании. К этому мы идем, и, слава Богу, в этом мы изменились. А вот это – Росгвардия придет, и за нас она будет решать вопросы – это не только давление на граждан Абхазии, это даже, считаю, оскорбление правоохранительных органов наших. Ибо, насколько я знаю, аппарат у них достаточно большой. Они способны поставленные им задачи на территории Абхазии выполнить, предотвратить какие-то нежелательные явления, события. И я думаю, что Киут взвесил все за и против, настроения людей… Конечно, есть такие, которые хотят, чтоб Росгвардия здесь была, чтоб порядки были строже. Но зачем? Будто мы сами в своей стране не можем навести порядок…

– Он перед этим заявлением консультировался с президентом? Или в рамках полномочий, которыми он наделен, сам сделал это заявление – и все?

– Конечно, он наделен в рамках своих должностных обязанностей полномочиями, чтобы подписать соглашение. Только он как министр. Но у нас в Абхазии, сам знаешь, все друг с другом консультируются. Я думаю, он консультировался в таком важном вопросе… Вот, и, честно говоря, почему в Москве предлагали Росгвардию, я не могу понять. Сразу пошли слухи, что это делается для того, чтобы она выступала защитником интересов тех олигархов, которые что-то в Абхазии купят, в случае неправовых каких-то действий по отношению к ним и прочее, и прочее. Абсурд, полный абсурд. Нас в таких случаях опекать не нужно России».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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