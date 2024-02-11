Общественный активист Джансух Адлейба призвал граждан прийти на митинг на площади Свободы в Сухуме под лозунгом: «Аслан, мы видим, что ты делаешь, боясь свой народ!» Адлейба требует, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания пришел и ответил на вопросы, которые волнуют многих граждан республики.

Неделю назад Джансух Адлейба уже созывал сограждан на центральную площадь столицы на митинг. Как тогда, сегодня поддержать его пришли не многие, человек тридцать.

Джансух Адлейба рассказал о том, что привело его снова на площадь Свободы:

Давайте разберемся, каким путем он нас ведет. В светлое будущее или назад, в прошлый век хочет нас загнать?

«Я пригласил главу государства на площадь Cвободы. Если он не может сюда прийти, пусть это будут теледебаты по абхазскому телевидению, прямой эфир, чтобы все люди слышали. Я с ним шушукаться в кабинетах не планирую, в мои планы это не входит. Я хочу, чтобы все слышали, пускай он ответит на мои вопросы. Меня волнуют вопросы, которые непосредственно касаются нашей страны, нашего суверенитета, нашей национальной безопасности. Тот поток законов, которые выносятся на сессию парламента, антинародные, на мой взгляд, они противоречат Конституции. Почему так происходит? Мы можем пригласить юристов с его стороны, с моей стороны. Давайте разберемся, каким путем он нас ведет. В светлое будущее или назад, в прошлый век хочет нас загнать? Какой он путь выбрал? Строить независимое, суверенное государство или чем он занимается? У многих жителей страны есть ряд вопросов. Мы хотим, чтобы все видели и слышали, как он на них ответит.

– Скажите, у вас есть какая-нибудь информация о том, может президент Аслан Бжания прийти сюда?

– Никакой информации нет у меня, это непредсказуемо. Но я буду обращаться к нему, пускай сам назначит встречу, где угодно, либо на Абхазском телевидении, либо на площади Свободы, пусть это будет филармония, какой-нибудь конференц-зал, только чтобы был прямой эфир, чтобы были вы, журналисты, чтобы все видели, чтобы все слышали. Это не личные дела, это общественные дела, общие вопросы, вопросы будущего нашей страны. То, что завоевано кровью, то, за что сложили головы наши отцы, за что мы веками боролись, сражались, гибли, выживали. Сейчас нам необходимо то, что мы имеем, сохранить».

Лидер «Комитета по защите суверенитета Абхазии» Леван Микаа поддержал активиста, он считает, что ситуация в стране катастрофическая, и люди не должны оставаться безучастными:

Мы все говорим о том, что у нас критическая ситуация, мы теряем нашу независимость, наш суверенитет, теряем все, за что мы боролис

«Поводов для митинга много, все последние инициативы нашего президента по поводу соглашения между МВД Абхазии и Росгвардией, по поводу закона об иноагентах, это все – одна цепочка, чтобы запретить инакомыслие в Абхазии. Это – разделение абхазского народа, раздробление его. На кого-то ярлыки иноагентов будут навешивать, другими силовыми методами будут бороться, такая вот ситуация. Джансух – общественный деятель, который самостоятельно принимает решения, который объявил о сборе людей. И вот здесь собрались люди, которые обеспокоены тем, что происходит в Абхазии. Мы все говорим о том, что у нас критическая ситуация, мы теряем нашу независимость, наш суверенитет, теряем все, за что мы боролись в национально-освободительном движении, в войне, в послевоенной блокаде. Поэтому у нас у всех такая обеспокоенность, и мы обсуждаем, что дальше делать и как противостоять этому.

– Джансух сказал, что ждет президента. У вас есть надежда на то, что президент придет сюда?

– Честно говоря, это его видение. Он хочет изложить требования к президенту, чтобы президент их выполнил. Если он их не выполнит, то пусть уйдет в отставку. Но я в это не верю, не верю, что президент выполнит требования, и не верю, что президент уйдет в отставку. Я считаю, что как гражданин Джансух имеет право выразить свое мнение, это же не только его точка зрения, это точка зрения очень многих людей. Я считаю, это демократический процесс, и я бы здесь не упрощал, потому что из такой общественной активности потом может возникнуть буря, такой вот это процесс!»

Во второй половине дня в социальных сетях распространили опровержение министра внутренних дел Роберта Киут, который заверил граждан республики в том, что межведомственное соглашение между Росгрардией и МВД Абхазии противоречит Конституции и не подлежит подписанию.

Джансух Адлейба прокомментировал выступление министра и сказал, что одобряет его заявление. Соглашение о совместных действиях с Росгвардией было одной их причин его акции.

Все участники митинга на данный момент разошлись, но завтра обещали вернуться.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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