Обзор грузинской прессы

Несмотря на заявления правительства о том, что Грузия – одно из самых быстроразвивающихся государств, с точки зрения геодинамической безопасности она остается на уровне слаборазвитых стран, утверждает вице-президент Академии естественных наук Грузии, профессор Сандро Твалчрелидзе. На это, среди прочих проблем, указывает отсутствие систем раннего предупреждения и предотвращения стихийных бедствий, внедрить в Грузии которые неоднократно обещали власти, говорит респондент газеты «Квирис палитра». Так эксперт комментирует события, произошедшие в ночь на 7 февраля в Нергеети, когда оползень накрыл четыре жилых дома, в результате чего девять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли.

Если бы у нас была система раннего оповещения, не произошло бы ни верийской трагедии, ни трагедии в Шови

«Если бы у нас была система раннего оповещения, не произошло бы ни верийской трагедии, ни трагедии в Шови. Министр сельского хозяйства говорит, что скоро у нас будет 245 новых (наблюдательных гидрометеорологических) станций, но это капля в море для страны с более чем 7000 активными зонами. Посмотрите мировые новости, информация о жертвах природных катаклизмов появляется в основном в экономически слаборазвитых странах Африки, Южной Америки или на Дальнем Востоке, то есть «третьего мира» и очень редко в развитых странах мира. Думаете, там нет геодинамически активных мест? Конечно, есть, но развитые страны уже давно внедрили системы раннего предупреждения», – говорит Твалчрелидзе.

При этом основная причина, по которой внедрение подобных технологий в Грузии откладывается – это упразднение геологической службы в Грузии еще в период нахождения у власти Михаила Саакашвили, утверждает эксперт:

«Вместо геологической службы была создана сеть агентств, которые не выполняют свои обязанности. Этими агентствами в основном руководят юристы и менеджеры общего профиля, у них нет необходимых знаний и стратегического видения развития этого направления. Если так будет продолжаться, у нас никогда не будет правильной стратегии по оценке рисков. Например, 5-6 лет разрабатывается Горный кодекс, для чего привезли специалистов из страны, где нет Горного кодекса! В результате подготовленный проект хуже законодательства Кот-д'Ивуара. Так работать нельзя, в Грузии необходимо срочно восстановить Геологическую службу», – считает респондент «Квирис палитра».

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«Почему оппозиция прекратила митинги?» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Издание обсудило с политологами призыв, находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к действующему президенту Саломе Зурабишвили вывести «народную платформу» на улицу. Один из респондентов газеты – политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что масштаб протестной волны «зависит от того, насколько люди недовольны нынешней ситуацией, и сегодня критической массы не видно».

Конечно, есть недовольные и у них много упреков, но фон озлобленности не таков, чтобы они пошли за тем, кто их позовет

«Вопрос здесь в том, достаточно ли недовольна масса, чтобы пойти за оппозицией? Мы много раз видели, когда люди шли за организаторами акций только для того, чтобы изменить ситуацию, и тогда им было все равно, кто окажется политическим победителем. Это – признак озлобленности, а в сегодняшних реалиях, я думаю, таких озлобленных людей нет. Конечно, есть недовольные и у них много упреков, но фон озлобленности не таков, чтобы они пошли за тем, кто их позовет», – заявил Рамаз Сакварелидзе.

Более того, сегодня в оппозиции нет сильных лидеров, которые могли бы вывести на улицы народ, считает политолог.

«А неэффективная инициатива организации митинга уже убыточна, если объявляют о начале акции, а люди не приходят, то на второй и третий призыв они отреагируют так же. Масса людей (готовых участвовать в митингах) уменьшилась, потому что (лидеры оппозиции) не могли вывести народ (на улицы)», – добавляет респондент газеты «Резонанси».

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«Косы времени» – новая скульптура, установленная на площади Саарбрюкена (бывшая площадь Воронцова) в Тбилиси, стала одной из самых обсуждаемых тем в грузинском сегменте соцсетей, пишет информационное интернет-издание ambebi. «Косы времени», автором которой является Георгий Ханиашвили – монолитная скульптура из желтого туфа высотой до трех метров. Статуя изображает женскую фигуру с волосами, обволакивающими тело. У ног волосы принимают форму корней. Часть пользователей соцсетей посчитала неприемлемой эту скульптуру, среди их и депутат парламента от фракции «Граждане» Алеко Элисашвили:

Этот памятник может быть и очень хорош, но он очень нелепо выглядит там, где располагается

«Раньше над любой скульптурой скульптор и архитектор работали вместе. Скульптор работал непосредственно над скульптурой, а архитектор выбирал пространство и, соответственно, пропорции для этой скульптуры… Никого не волнует соответствует ли это пространству, вписывается ли это. Взгляните на то, как вписывается памятник Горгасли в пространство, или посмотрите на отношения матери Картли с пространством, и посмотрите на эту статую. Этот памятник может быть и очень хорош, но он очень нелепо выглядит там, где располагается», – написал Элисашвили.

В сети распространялись и юмористические версии, по одной из них статуя изображает министра культуры Тею Цулукиани, пишет информационное интернет-агентство Netgazeti.

Между тем, искусствовед Хатуна Хабулиани считает, что во избежание недовольства жителей столицы их необходимо информировать о планируемых в городе изменениях:

«Общество следует ознакомить с творчеством художника, рассказать о будущем проекте, должны состояться дискуссии, разговоры об искусстве в целом и т. д. Общество особенно раздражает то, что у него «не спросили, его не проинформировали», а вид за окном внезапно радикально меняется», – написала Хабулиани.

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