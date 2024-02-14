Абхазский МИД получил ноту от МИД РФ в связи с госдачей в Пицунде

МИД самопровозглашенной республики Абхазия получил ноту от российского МИДа в связи с ратификацией абхазским парламентом соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Об этом первоначально сообщила журналист Изида Чаниа.
«По неофициальной информации, три дня назад в МИД Абхазии поступила нота протеста из МИД России. Поправки к закону (о ратификации), запрещающие передачу госдачи третьим лицам, не устраивают кого-то очень конкретно. Но вопрос не в этом, а в том, что МИД скрывает эту информацию. Ни на сайте, ни в телеграме этой информации нет», – написала она в соцсети.
Теперь информацию подтвердили оппозиционные силы – партии «Апсны» и «Форум народного единства Абхазии», общественные организации «Аруаа», «Абхазское народное движение» и «Наша столица».
«В нашем распоряжении оказалась нота МИДа России, в которой МИДу Абхазии предлагается определиться с позицией — подтвердить приверженность положениям, вытекающим из Соглашения, или законодательным актам, принятым до его ратификации. В этой связи, требуем от Министерства иностранных дел Абхазии отказаться от привычной кулуарщины и опубликовать указанную ноту. Также, учитывая полное отсутствие доверия общества, требуем предварительно согласовать ответ абхазской стороны в профильном комитете Парламента с привлечением заинтересованных общественных и политических организаций. В противном случае, вся ответственность будет персонально возложена на Президента Абхазии Аслана Бжания и министра иностранных дел Инала Ардзинба», – сказано в заявлении оппозиционеров.
Напомним, что абхазский парламент 27 декабря 2023 года, ранним утром, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение, утвердив передачу России госдачи «Пицунда». Депутаты утвердили и запрет на передачу объектов, земельных участков, участков акватории, построенных зданий и сооружений третьим лицам. Кроме того, установлен запрет на передачу объектов и участков в случае денонсации соглашения. Часть оппозиции, учитывая данные меры, поддержала принятие документа.
- Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие.
- Российский посол в Сухуми Михаил Шургалин заявил, что «для большинства населения этот объект ассоциируется с президентом России Владимиром Путиным, который не раз проводил рабочие встречи на госдаче, также, как и министр иностранных дел Сергей Лавров».
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