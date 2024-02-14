Абхазский МИД получил ноту от МИД РФ в связи с госдачей в Пицунде

МИД самопровозглашенной республики Абхазия получил ноту от российского МИДа в связи с ратификацией абхазским парламентом соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Об этом первоначально сообщила журналист Изида Чаниа.

«По неофициальной информации, три дня назад в МИД Абхазии поступила нота протеста из МИД России. Поправки к закону (о ратификации), запрещающие передачу госдачи третьим лицам, не устраивают кого-то очень конкретно. Но вопрос не в этом, а в том, что МИД скрывает эту информацию. Ни на сайте, ни в телеграме этой информации нет», – написала она в соцсети.

Теперь информацию подтвердили оппозиционные силы – партии «Апсны» и «Форум народного единства Абхазии», общественные организации «Аруаа», «Абхазское народное движение» и «Наша столица».

«В нашем распоряжении оказалась нота МИДа России, в которой МИДу Абхазии предлагается определиться с позицией — подтвердить приверженность положениям, вытекающим из Соглашения, или законодательным актам, принятым до его ратификации. В этой связи, требуем от Министерства иностранных дел Абхазии отказаться от привычной кулуарщины и опубликовать указанную ноту. Также, учитывая полное отсутствие доверия общества, требуем предварительно согласовать ответ абхазской стороны в профильном комитете Парламента с привлечением заинтересованных общественных и политических организаций. В противном случае, вся ответственность будет персонально возложена на Президента Абхазии Аслана Бжания и министра иностранных дел Инала Ардзинба», – сказано в заявлении оппозиционеров.

Напомним, что абхазский парламент 27 декабря 2023 года, ранним утром, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение, утвердив передачу России госдачи «Пицунда». Депутаты утвердили и запрет на передачу объектов, земельных участков, участков акватории, построенных зданий и сооружений третьим лицам. Кроме того, установлен запрет на передачу объектов и участков в случае денонсации соглашения. Часть оппозиции, учитывая данные меры, поддержала принятие документа.