Грузинский священнослужитель рассказал об угрозах со стороны «Альт-Инфо»

Священник Мцхетской и Тбилисской епархии Петре Кварацхелия рассказал грузинской службе Радио Свобода о письмах с угрозами от членов пророссийского движения «Альт-Инфо».

Таковые он и его семья получали на протяжении многих лет, однако угрозы участились после наступления 2024 года, утверждает священнослужитель.

«Радикальное крыло («Альт-инфо») стало очень агрессивным. Да, это они мне угрожают: с тобой произойдет то и это, увидишь, что с тобой будет… У меня письма, полные угроз: я тебя уничтожу, сравняю с землей, встречу тебя там, встречу здесь», – говорит Петре Кварацхелия.

Священнослужитель рассказал, что угрозы участились после того, как он раскритиковал икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, размещенную в тбилисском соборе Святой Троицы:

«Я всегда высказываю мнение, что Россия – враг православия. Я не боюсь это говорить, я всегда буду это говорить, даже если меня сожгут на костре, как Джордано Бруно. На протяжении лет, веков больше всего ущерба нам принесла Россия... Мне категорически не нравится, что на иконе был изображен тиран, и я высказываю свое мнение».

13 февраля в патриархии состоялось заседание Синодальной комиссии. Согласно протоколу заседания, комиссия просит временно отстранить от служения Петре Кварацхелия.

В протоколе указано, что священника Мцхетской и Тбилисской епархии Петре Кварацхелия трижды вызывали в комиссию из-за неподобающих священнику действий и высказываний, однако он не явился «по неуважительной причине». Сам священник утверждает, что в это время он находился за границей.