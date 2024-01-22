Скандал вокруг подаренной Грузинской православной церкви пророссийским «Альянсом патриотов» иконы с изображением Иосифа Сталина перерос в политическое противостояние. Правящая партия обвиняет оппозицию и гражданский сектор в войне против церкви. Ее оппоненты, в свою очередь, видят в этом попытки «Грузинской мечты» использовать церковную тему в своей предвыборной кампании и для того, чтобы сменить внешнеполитический вектор страны.

Против Грузинской православной церкви ведется террористическая деятельность – с такими обвинениями выступили представители правящей «Грузинской мечты». В частности, вице-спикер парламента Георгий Вольский считает ажиотаж вокруг иконы с изображением Иосифа Сталина скоординированной атакой на традиционные ценности со стороны оппозиции и неправительственного сектора. При этом Вольский также обвинил в финансировании этой и подобных кампаний западных партнеров. В частности, вице-спикер считает, что организации вроде USAID (Агентство по международному развитию США), должны следить за тем, куда идут выделенные ими деньги:

«Они должны заранее знать, что профинансированная ими программа, которая называется «Единство и многообразие», используется не в том контексте, на который были выделены деньги. Весь этот продолжающийся обыденный процесс – терроризм. Его так можно очень легко назвать, если принять во внимание многие вещи. Со всех сторон, включая неправительственные организации, эти действия, эти заявления, эти жесткие высказывания в адрес церкви, и даже физическое воздействие, нападения можно назвать той или иной формой и проявлением терроризма».

Комментарий Вольского последовал вслед за ответом USAID на обвинения со стороны председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили в адрес руководителя «Центра толерантности» при Народном защитнике Беки Миндиашвили, активно подключившемуся к общественной дискуссии о приемлемости иконы с изображением Сталина в главном храме Грузии – Кафедральном соборе Святой Троицы. Как подчеркнул Папуашвили, Миндиашвили отличается крайне враждебной риторикой в адрес ГПЦ, а сам «Центр толерантности» финансируется в рамках одной из программ USAID.

«В последнее время особенно заметны нападки на Грузинскую Православную церковь, которые происходят одновременно с религиозными праздниками, со стороны партий и так называемых гражданских активистов, и СМИ, принадлежащих «Национальному движению» и «Лело». При этом особое беспокойство вызывают нападки именно со стороны гражданского общества. Они стали прибежищем для оппозиционных политиков и используются в политических целях».

В Агентстве по международному развитию США в ответ подчеркнули, что все программы финансируются в рамках помощи Грузии на пути ее евроатлантической интеграции, и агентство всегда открыто для коммуникации с грузинскими властями.

В оппозиции, со своей стороны, считают, что тема «нападок на церковь» поднята «Грузинской мечтой» в рамках предвыборной кампании и ее цель – попытаться дискредитировать не только противников власти, но и западный курс страны, к слову, прописанный в Конституции. Так генсек партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе считает, что «Грузинская мечта» паразитирует на церковной теме, пытаясь развернуть внешнеполитический вектор страны:

«Правительство, которое использует церковь, Христа, в политических целях, не имеет ничего общего ни с церковью, ни с Христом. Бидзина Иванишвили в разное время пытался использовать Христа на выборах, и закончилось все плохо, возможно, пришло время покончить с правительством «Грузинской мечты». Я согласен с «Грузинской мечтой», что христианские и европейские ценности едины. Ориентирован ли я на противостояние? Нет! Папуашвили своим заявлением углубляет противостояние, как и лидеры «Грузинской мечты», которые не являются ни христианами, ни защитниками традиционных ценностей».

Тем не менее, скандал, спровоцированный появлением в Соборе Святой Троицы иконы, на которой изображен Иосиф Сталин, вышел за рамки обсуждений целесообразности и каноничности подобного изображения советского лидера. Теперь политики и представители гражданского сектора активно обвиняют друг друга в преступлениях против общества, веры и светлого будущего.

«Эти люди борются с церковью, с верой, со всем дорогим и важным, что есть у нас в стране – с нашей культурой, с нашим прошлым, с нашими ценностями. Любой пример могу привести из их деятельности, и вы увидите, что таких фактов немало. И никто не возвысил против этого голос, ни одна неправительственная организация не сделала заявления, в связи с этим», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

К слову, народный защитник Леван Иоселиани после долгого молчания постарался занять нейтральную позицию, осудив факт вандализма в стенах церкви, но призвав при этом не доводить дело до мести:

«Мы должны понимать, что, когда вопрос касается религии, веры, касается многих людей в нашей стране, которая является религиозной страной, следует проявлять особую осторожность. Особенно важно, чтобы все это не приводило к мести, осуждению кого-то путем линчевания, это тоже важный вопрос. Какими бы неприемлемыми ни были формы, на свободу слова нельзя ответить возмездием, хотя то, что мы увидели в Кафедральном соборе Самеба, абсолютно неприемлемо для меня, и как для человека, лично, и как для Народного защитника».

Сама Грузинская православная церковь заняла выжидательную позицию. После того как на фоне общественного ажиотажа Патриархия заявила о готовности внести изменения в подаренную пророссийским «Альянсом патриотов» икону Матроны Московской изменения, чтобы привести ее в соответствие иконописным канонам, священнослужители преимущественно хранят молчание. При этом в Патриархии дали понять: никакой проблемы в том, что на иконе изображен Иосиф Сталин, нет. Проблема лишь в том, что нет никаких подтверждений встречи советского вождя со святой Русской православной церкви. И икона будет возвращена на свое место после того, как будет исправлена «историческая неточность».

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