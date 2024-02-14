В Азербайджане прошла инаугурация президента Ильхама Алиева

В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана прошла церемония инаугурации Ильхама Алиева, победившего на внеочередных выборах президента.
Положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, Алиев принял присягу.
«При осуществлении полномочий Президента Азербайджанской Республики клянусь, что буду следовать Конституции Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!» – сказал он.
Алиев также приложил руку к Корану: «Клянусь, что буду верен национальным нравственным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков».
По информации ЦИК Азербайджана, Идльхам Алиев на выборах 7 февраля набрал 92,12% голосов.
- Алиев находится у власти с 2003 года, став преемником своего отца Гейдара Алиева, который был президентом предыдущее десятилетие. Сейчас президент избирается на семь лет, количество президентских сроков не ограничено. Для Алиева это уже пятый президентский срок.
- За двадцать лет правления Алиева в стране были приняты законы, ограничивающие политические дискуссии, – оппозиционеров и независимых журналистов неоднократно арестовывали, в том числе перед выборами.
- Президентские ыборы должны были пройти в следующем году, однако Алиев их перенёс на фоне всплеска своей популярности после того, как Азербайджан вернул под свой контроль территорию Нагорного Карабаха. Кроме того, в ноябре 2024 года Азербайджан примет очередной климатический саммит ООН, благодаря чему Алиев снова окажется в центре внимания.
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