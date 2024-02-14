В Азербайджане прошла инаугурация президента Ильхама Алиева

В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана прошла церемония инаугурации Ильхама Алиева, победившего на внеочередных выборах президента.

Положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, Алиев принял присягу.

«При осуществлении полномочий Президента Азербайджанской Республики клянусь, что буду следовать Конституции Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!» – сказал он.

Алиев также приложил руку к Корану: «Клянусь, что буду верен национальным нравственным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков».

По информации ЦИК Азербайджана, Идльхам Алиев на выборах 7 февраля набрал 92,12% голосов.