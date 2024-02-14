Bloomberg: Турция выдвинула условия для назначения Рютте генсеком НАТО

Турция хочет получить от главы правительства Нидерландов Марка Рютте, который считается наиболее вероятным кандидатом на должность нового генерального секретаря НАТО, заверений в беспристрастности, прежде чем одобрить его назначение. Об этом узнало агентство Bloomberg.

Анкара, в частности, хочет убедиться, что Рютте или любой другой будущий генсек НАТО не будет предвзятым в отношении европейских членов альянса и не будет подыгрывать Греции и Кипру, с которыми у Турции напряженные отношения. Также турецкая сторона хочет, чтобы будущий генсек позволил ей присоединиться к партнерским программам НАТО с ЕС и гарантировал, что между союзниками в Альянсе не будет ограничений на экспорт оборонной продукции в Турцию.

Собеседники Bloomberg говорят, что Анкара в принципе благосклонно относится к Рютте как будущему генсеку НАТО. Но он пока не получил перечень турецких требований.

Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре 2023 года, и решение о его преемнике должны единогласно принять все члены НАТО.

По данным СМИ, Марк Рютте является уверенным фаворитом на должность. Кроме Рютте, заинтересованность в должности генсека НАТО выражали министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает «Европейская правда».