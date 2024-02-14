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Протоиерей Георгий Мамаладзе вышел на свободу

Георгий Мамаладзе
Георгий Мамаладзе

Протоиерей Георгий Мамаладзе вышел из тюрьмы после семи лет заключения. Об этом сообщил его брат Торнике Мамаладзе.

«После семи лет страданий и ожидания мой брат, протоиерей Георгий, свободен!» – написал он в соцсети.

Торнике Мамаладзе не знает подробностей, но говорит, что его брат не был амнистирован президентом Грузии.

Высокопоставленный представитель патриархии Грузии Георгий Мамаладзе был приговорен к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили – секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии.

Мамаладзе был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.

Семья Мамаладзе называла громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.

В 2022 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Георгия Мамаладзе. Суд не установил нарушения части 1 статьи 6 Европейской конвенции о правах человека относительно права на справедливое судебное разбирательство, однако подтвердил нарушение в отношении закрытия уголовного процесса для общественности. Кроме того, суд установил нарушение части 2 статьи 6 Конвенции, касающейся презумпции невиновности.

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