Протоиерей Георгий Мамаладзе вышел на свободу

Протоиерей Георгий Мамаладзе вышел из тюрьмы после семи лет заключения. Об этом сообщил его брат Торнике Мамаладзе.

«После семи лет страданий и ожидания мой брат, протоиерей Георгий, свободен!» – написал он в соцсети.

Торнике Мамаладзе не знает подробностей, но говорит, что его брат не был амнистирован президентом Грузии.

Высокопоставленный представитель патриархии Грузии Георгий Мамаладзе был приговорен к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили – секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии.

Мамаладзе был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.

Семья Мамаладзе называла громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.

В 2022 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Георгия Мамаладзе. Суд не установил нарушения части 1 статьи 6 Европейской конвенции о правах человека относительно права на справедливое судебное разбирательство, однако подтвердил нарушение в отношении закрытия уголовного процесса для общественности. Кроме того, суд установил нарушение части 2 статьи 6 Конвенции, касающейся презумпции невиновности.