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Омбудсмен Грузии приветствует освобождение протоиерея Мамаладзе

Георгий Мамаладзе после освобождения из тюрьмы
Георгий Мамаладзе после освобождения из тюрьмы

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани положительно оценивает факт освобождения из заключения протоиерея Георгия Мамаладзе. В офисе омбудсмена заявляют, что около трех месяцев назад Иоселиани обратился к министру юстиции с рекомендацией изменить наказание осужденному Георгию Мамаладзе на более мягкое (домашний арест) или рассмотреть возможность условно-досрочного освобождения.

«В рекомендации народного защитника особое внимание было уделено состоянию здоровья Георгия Мамаладзе, а также другим критериям условно-досрочного освобождения. Народный защитник призвал Совет полностью изучить ситуацию Георгия Мамаладзе и обратить пристальное внимание на все фактические и юридические обстоятельства, указанные в рекомендации», – говорится в заявлении Народного защитника.

Заявление касательно освобождения Георгия Мамаладзе сделала и правозащитная организация «Центр социальной защиты». В НПО сообщают, что основаниями для досрочного освобождения осужденного по делу «о цианиде» Георгия Мамаладзе, среди прочего, послужили состояние его здоровья и позиция секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили. Она выразила согласие на использование для осужденного льгот, предусмотренных законом.

«Во время пребывания в пенитенциарном учреждении Георгий Мамаладзе соответствовал требованиям учреждения, оценивался положительно, не был конфликтным… Также совет принял во внимание состояние здоровья Мамаладзе, поэтому посчитал целесообразным досрочно освободить осужденного», – говорится в сообщении организации.

Ранее в СМИ попали судебные документы, датированные октябрем 2022 года. Там говорилось, что Тетруашвили – единственная потерпевшая по делу о цианиде – претензий к Мамаладзе не имеет.

Георгий Мамаладзе был условно-досрочно освобожден вечером 14 февраля по решению местного совета Специальной пенитенциарной службы. До полного отбытия наказания ему оставался 1 год и 9 месяцев.

Высокопоставленный представитель патриархии Грузии Георгий Мамаладзе был приговорен к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили – секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии.

Мамаладзе был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.

Семья Мамаладзе называла громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.

В 2022 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Георгия Мамаладзе. Суд не установил нарушения части 1 статьи 6 Европейской конвенции о правах человека относительно права на справедливое судебное разбирательство, однако подтвердил нарушение в отношении закрытия уголовного процесса для общественности. Кроме того, суд установил нарушение части 2 статьи 6 Конвенции, касающейся презумпции невиновности.

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