Омбудсмен Грузии приветствует освобождение протоиерея Мамаладзе

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани положительно оценивает факт освобождения из заключения протоиерея Георгия Мамаладзе. В офисе омбудсмена заявляют, что около трех месяцев назад Иоселиани обратился к министру юстиции с рекомендацией изменить наказание осужденному Георгию Мамаладзе на более мягкое (домашний арест) или рассмотреть возможность условно-досрочного освобождения.

«В рекомендации народного защитника особое внимание было уделено состоянию здоровья Георгия Мамаладзе, а также другим критериям условно-досрочного освобождения. Народный защитник призвал Совет полностью изучить ситуацию Георгия Мамаладзе и обратить пристальное внимание на все фактические и юридические обстоятельства, указанные в рекомендации», – говорится в заявлении Народного защитника.

Заявление касательно освобождения Георгия Мамаладзе сделала и правозащитная организация «Центр социальной защиты». В НПО сообщают, что основаниями для досрочного освобождения осужденного по делу «о цианиде» Георгия Мамаладзе, среди прочего, послужили состояние его здоровья и позиция секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили. Она выразила согласие на использование для осужденного льгот, предусмотренных законом.

«Во время пребывания в пенитенциарном учреждении Георгий Мамаладзе соответствовал требованиям учреждения, оценивался положительно, не был конфликтным… Также совет принял во внимание состояние здоровья Мамаладзе, поэтому посчитал целесообразным досрочно освободить осужденного», – говорится в сообщении организации.

Ранее в СМИ попали судебные документы, датированные октябрем 2022 года. Там говорилось, что Тетруашвили – единственная потерпевшая по делу о цианиде – претензий к Мамаладзе не имеет.

Георгий Мамаладзе был условно-досрочно освобожден вечером 14 февраля по решению местного совета Специальной пенитенциарной службы. До полного отбытия наказания ему оставался 1 год и 9 месяцев.

Высокопоставленный представитель патриархии Грузии Георгий Мамаладзе был приговорен к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили – секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии.

Мамаладзе был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.

Семья Мамаладзе называла громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.

В 2022 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Георгия Мамаладзе. Суд не установил нарушения части 1 статьи 6 Европейской конвенции о правах человека относительно права на справедливое судебное разбирательство, однако подтвердил нарушение в отношении закрытия уголовного процесса для общественности. Кроме того, суд установил нарушение части 2 статьи 6 Конвенции, касающейся презумпции невиновности.